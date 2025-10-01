飛踢男怒踹婦人「最大受益者是它」！網猛cue三宅一生：要給代言費

▲北捷「飛踢男」在起身前，先將手中的三宅一生紙袋交由旁邊乘客保管。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

台北捷運近日發生「飛踢事件」，引爆全網熱議。一名婦人不滿年輕男子坐在優先席，粗魯地用包包拍打對方，未料男子突然起身，直接將她飛踢到對面座位，讓不少人看了直呼「太解氣」。而男子在「出腳」前，將手上的「三宅一生」紙袋交由一旁旅客代拿，隨著與論發酵，這咖紙袋也意外掀起話題，網友直呼：「行銷部拼死拼活的廣告，都比不過捷運上一個飛踢！」

飛踢事件影片在網路上瘋傳，不少網友稱讚男子很有禮貌，會先詢問一旁的旅客，是否能幫他拿紙袋，隨後才動作。有人指出，該紙袋所屬的品牌，正是日本設計師三宅一生於2013年推出的男裝副牌「HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE」。根據官網介紹，該系列主打「輕量易穿」、「多功能且實用」、「且能靈活貼合身體曲線」，並以中性剪裁為特色，男女皆可著用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼男子手中的三宅一生紙袋，在網路上掀起討論。（翻攝Threads）

許多網友看了紛紛笑說：「今天最夯的品牌」、「三宅一生的品牌理念和精神在她身上完美呈現」、「三宅一生：社維法一萬八罰金我來繳，比買廣告還便宜啦」、「好啦，幫你們想好了，三宅一生：『Nice踹！』」、「我覺得三宅一生這一波宣傳一定很夠力，應該要給代言費」、「三宅一生廣告語：『在優雅之中，展現你的鋒芒。』」



更多鏡週刊報導

鍾欣凌、杜詩梅組「水槍超人」助花蓮重建 27位明星響應！楊貴媚、楊謹華、陳漢典LuLu都來了

不滿預算被擋！ 白宮宣布：美國政府今晚11:59關閉

林書豪飛機上巧遇馬友友！興奮喊：遇到傳奇 網讚：是「傳奇遇上傳奇」