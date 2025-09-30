好市多新規「黃金1小時」僅限1類會員　拿金卡被擋門外！兩派戰翻

▲ 知名美國批發零售商Costco（好市多）近日正式實施一項新政策。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

知名美國批發零售商Costco（好市多）近日正式實施一項新政策，針對營業的第一個小時進行限制，僅限付費較高的尊榮會員（Executive Membership）能享有專屬購物時段，相關措施引發會員間的熱議與分歧。目前，Costco尚未正式說明此政策是否會擴展至全球其他市場。

ABC報導，根據新規定，尊榮會員可在平日及週日上午9點至10點率先入店購物，週六則是上午9點半至10點。其他會員，包括最常見的金星會員（Gold Star Members），必須等到上午10點才能入店。值得注意的是，尊榮會員除了能享有專屬時段外，之後仍能與一般會員一同購物。

尊榮會員為Costco的最高等級會員資格，每年需支付130美元年費，遠高於一般會員。此次專屬時段政策，成為官方針對高端會員提供的額外福利。其實，這項措施早在今年6月便於部分分店進行試行，當時部分門市對不同會員等級仍採取彈性放行，許多非尊榮會員也能在上午9點進店購物。

自9月2日起，Costco開始嚴格執行新規，確保僅有尊榮會員能在這段「黃金一小時」享有優先購物權。若一般會員企圖在平日上午10點前進入賣場，將會被拒於門外。

新規上路後，會員間反應兩極。一些顧客在社群媒體上抱怨「這應該開放給所有會員」，或詢問「這項政策是否適用於全美所有Costco門市」。但也有不少支持者認為，該措施能提升購物效率，特別是家長在送完孩子上學後，能更輕鬆地完成購物清單。有網友直言，「小孩一上學就去Costco，效率高很多。」

目前，Costco尚未正式說明此政策是否會擴展至全球其他市場。不過，隨著規定嚴格執行，尊榮會員的專屬權益已更為明確，也進一步突顯會員等級間的差異。

