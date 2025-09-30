　
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

2025竹市購物節開跑！邱臣遠代理市長：汽車、機票多項大獎等你抽

▲▼新竹,購物節,邱臣遠,消費。（圖／新竹市政府提供）

▲代理市長邱臣遠表示，第二屆購物節擴大舉辦，回饋廣大市民。

圖、文／新竹市政府提供

新竹市第二屆購物節將於10月1日正式啟動！今(114)年購物節延續首屆熱烈迴響，市府加碼擴大舉辦，號召上千家品牌店家及商圈共同響應，帶動城市消費熱潮。代理市長邱臣遠今(30)日出席宣傳記者會表示，活動期間不僅規劃「週週抽」機票與購物金、「月月抽」iPhone與機車，以及「新竹通專屬抽」即享券，更準備汽車壓軸大獎，期盼讓幸運民眾把好禮帶回家，在幸福消費中促進舊城區與在地經濟蓬勃發展。

邱代理市長指出，去(113)年首屆購物節成果亮眼，登錄發票數突破300萬張，帶動消費金額高達新台幣54億元。今年活動以「幸福竹塹Let’s購」為主題，推出限量滿額贈禮、市場專屬抵用券及特約店家抽獎等多重優惠，並搭配一系列大型活動，協助在地商家拓展行銷，提升消費動能。市府更加碼祭出汽車、機車、機票、iPhone與購物金等多項獎品，以小成本創造大效益，回饋市民支持。

▲▼新竹,購物節,邱臣遠,消費。（圖／新竹市政府提供）

▲記者會尾聲，眾人合影留念。

邱代理市長強調，今年配合店家數自1,200家擴大至1,500家，並放寬認定範圍，只要有開立收據的傳統店家皆可納入抽獎。民眾於竹市合法登記商家單筆消費滿200元，或在免開發票的特約店家消費滿100元，即可登錄參加抽獎。為鼓勵外地旅客來竹市消費，市府更推出「旅宿加碼」方案，外地民眾可享5倍抽獎序號，讓大家在暢遊城市魅力的同時，也能感受「好住、好買、好幸福」的新竹。

邱代理市長感謝雲林縣副縣長謝淑亞到場支持，攜手於大遠百展出「雲林良品」，也感謝巨城、遠東集團及眾多商家連續兩年共襄盛舉，攜手打造幸福商機，讓活動愈辦愈精彩。他進一步說明，市府因應國際貿易變局，推動「巨城＋舊城區」雙城計畫，擴大內需市場，成為促進經濟發展的雙引擎。第四季接續推出多元活動，包括「2025竹風好市集」、「國際風箏節」、「航海王歡樂草湖繽紛派對」、以及與卡納赫拉合作的萬聖節活動「萌怪不夜城」，要讓民眾從中秋一路嗨玩到跨年，實現「週週有活動、月月有亮點、天天好幸福」的城市願景。

產發處表示，此屆購物節自10月1日開跑至12月25日止，消費登錄截止至12月31日。凡單筆累積消費達新台幣2,000元，即可兌換超值限量滿額禮；若抽中市場專屬抵用券，則可至貼有「市場抵用」標誌之攤商使用。期盼透過多重優惠，帶給市民更多幸福感受，並推動庶民經濟持續成長。

▲▼新竹,購物節,邱臣遠,消費。（圖／新竹市政府提供）

▲2025新竹市購物節EDM。

產發處提醒，活動獎項將分階段開出，中獎通知將透過LINE、EMAIL或簡訊發送，請民眾務必留意，避免錯失好運。完整中獎名單將公布於「2025新竹市購物節」官網（https://shopping.hccg.gov.tw）；更多資訊亦可至臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/pvExxZ）、加入LINE官方帳號（@059ouimb），或洽服務專線03-5160106，由專人提供協助。

（新竹市政府廣告）

09/29 全台詐欺最新數據

