生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

銀行帳戶閒置15年「存款會充公」消息瘋傳　事實查核平台出手了

▲▼ATM,領錢,提款,插卡。（圖／記者曾筠淇攝）

▲網傳銀行帳戶閒置15年「存款會充公」，經查核是不實的錯誤訊息。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者柯沛辰／綜合報導

近期網路流傳影片聲稱「存款放15年不動，會被銀行合法充公」，提醒長輩要特別留意。不過，台灣事實查核平台MyGoPen發布報告指出，這是錯誤訊息，而且台灣早從2014年3月後就不存在所謂「靜止戶」，影片為不實內容。

YouTube頻道「銀髮智財圈」近日發布一支影片，標題為「15年時效恐怖真相！銀行竟然可以「合法充公」你的存款？65歲以上必看的救錢秘籍！」引起不少人轉傳分享。

台灣事實查核平台MyGoPen查核後指出，影片中提到的「靜止戶」是指一段時間未使用、帳戶餘額未達一定金額的銀行帳戶，但「靜止戶」的錢不會因此被銀行充公，只是將無法使用金融卡存、提款、轉帳、網路銀行等電子化交易；若想恢復，存戶本人必須臨櫃辦理。

對此，金管會早在2013年就已經有發布相關新聞稿解釋，民眾存在銀行的存款不會因為銀行轉列靜止戶而消失，民眾仍得隨時依銀行規定之方式提領，並無民法請求權時效問題。

同年12月，立法院提案要求各金融機構3個月內主動全面無條件解凍靜止戶，因此金管會在同月也發函要求金融機構應於2014年3月底前辦理全面取消靜止戶措施；簡單來說，根據現行規定，台灣已經沒有所謂「靜止戶」。

▲▼銀行帳戶閒置15年「存款會充公」消息瘋傳　事實查核平台出手了。（圖／MyGoPen）

▲影片發出後，陸續在網上轉傳。（圖／翻攝自MyGoPen，下同）

查核報告指出，檢視發布網傳影片的 YouTube 頻道「銀髮智財圈」，簡介中提到，頻道在2021年就成立，但目前現存最早的影片卻從2025年8月才開始，再加上一模一樣的封面排版、AI 生成圖像、簡體字內文、夾雜大量錯誤訊息，「不是具有可信度的資訊來源。」

總結來說，台灣自2014年3月以後就全面廢除靜止戶，即便是在還有靜止戶的時候，民眾存在銀行裡的錢也不會因為「靜止戶」的關係就被銀行充公，更沒有民法請求權時效的問題，因此傳言為內容農場頻道散布的錯誤說法。

至於近期多家銀行業者為了防堵詐騙，針對「久未往來帳戶」所祭出的新規定，是指在一定時間內無交易紀錄、存款餘額低的帳戶，將被「暫停」自動化交易功能和降低轉帳額度，各家銀行規定不同。非以往所稱的「靜止戶」。

今年7月，立法院建議金管會應制定「久未往來戶」管理原則，因為民眾許久未使用的銀行帳戶，容易淪為詐騙帳戶，但也有民眾質疑相關措施擾民，因此金管會9月的記者會上表示，通案上要求銀行採取措施，但要在服務便利性跟安全性取得平衡。

▲▼銀行帳戶閒置15年「存款會充公」消息瘋傳　事實查核平台出手了。（圖／MyGoPen）

 
09/28 全台詐欺最新數據

