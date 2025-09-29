21風味館周年慶優惠一次看　烤雞7折再折21元、3配餐下殺30元

▲21風味館30周年慶優惠來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

歡慶30周年，速食品牌「21風味館（21PLUS）」祭出年度最強優惠，可享招牌烤雞下殺7折再折21元，炸雞桶則可享7折折扣，另外還有3款配餐只要30元，最低43折起，10月1日起限時開跑。

▲優惠一次看。

21風味館推出「30周年慶」活動，優惠品項包括「香草烤半雞特價178元」、「香草烤全雞特價350元」，皆為原價打7折再折21元，以及「香脆炸雞桶5入特價262元」，較原價享7折優惠。

另外還有紫玉Q薯、中薯霸、雞汁拌泡麵等經典配餐只要30元，最低43折起，10月1日至11月11日限時開跑，提醒優惠不適用台大微風、竹科台積門市。

▲德克士脆皮炸雞最新優惠。

另外，德克士脆皮炸雞則祭出「狂歡吃雞買1送1」最新優惠，優惠品項包括「買6塊炸雞桶送咔滋脆皮手槍腿」，特價450元；「買超級酪乳雞腿堡送咔滋香辣雞翅」，特價149元；「買金黃地瓜薯霸（大）送金黃地瓜薯霸（中）」，特價63元；「買咔滋薯霸（大）送咔滋薯霸（中）」，特價63元。

優惠日期包括今（29）日、10月3日至10月6日、10月10日至10月13日，每組買1送1每單限購1組。

同步推出多款新會員專屬福利，凡加入會員即可獲得招牌咔滋手槍腿5折券、雞塊免費券，加碼可享香酥脆雞堡、金黃地瓜薯霸（大）、鮮萃檸檬綠茶等多項買1送1優惠。