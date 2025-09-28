小孩偷她家娃娃！朋友稱「大不了給錢」　她傻眼：感覺問題



▲原PO表示，朋友小孩偷走她的卡比娃娃。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位女網友表示，她喜歡收集卡比娃娃，家裡有幾百隻，而朋友帶兒子來玩，但隔幾天後，她發現兩隻卡比被他兒子偷走，而朋友覺得這只是大驚小怪，她不解，「想要可以直接說，但是直接偷拿是什麼意思。」

原PO在論壇《Dcard》發文，她因為喜歡卡比，家裡有幾百隻收藏，有一次，我朋友帶她兒子來玩，她很高興地答應了，那天她們玩得很開心，還用卡比鬆餅機做了點心，拍了很多照片。

幾天後，她看到朋友發限動，兒子手裡拿著兩隻卡比娃娃，她高興地回，「他也感受到卡比的魅力了嗎？」朋友告訴她，是從她家拿的，這讓她聽了疑惑。但朋友認為，原PO家的同款卡比有140隻，兒子拿了2隻怎麼了，他只是小孩子，用偷這詞很誇張，大不了就是給錢，還批她很小氣又斤斤計較。

原PO表示，「這不是錢的問題呀？是感覺問題，想要可以直接說，但是直接偷拿是什麼意思」，在她看來沒告知就是偷，跟什麼東西、值多少錢無關。

此文一出，不少網友紛紛留言「見笑轉生氣，是偷竊沒什麼好說的」、「他現在是被告，不是朋友」、「我覺得是你朋友偷給他小孩的，或是擅自允許他小孩可以拿，小偷是你朋友」、「滿糟糕的教育觀，要是我的話會審視這段友誼還需不需要存在」。

