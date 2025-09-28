　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12星座一周運勢出爐　獅子小心言多必失、摩羯工作壓力大

星座專家「清水孟國際塔羅篠安老師」分析，12個星座9月28日至10月4日的運勢。（示意圖／Pixabay）
▲星座專家「清水孟國際塔羅篠安老師」分析，12個星座9月28日至10月4日的運勢。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

星座專家「清水孟國際塔羅篠安老師」分析，12個星座9月28日至10月4日的運勢。篠安老師提到，這周星象主要圍繞「水星與木星四分相」以及「月亮與木星對衝」，情緒與思維容易放大，可能出現過度樂觀或過度緊張，需要在細節與全局之間找到平衡。參考星座為上升星座。

●牡羊座

本周在工作上容易因為過度自信而忽略細節，建議仔細檢查合約與數據。感情方面，與伴侶溝通時可能會放大彼此的不滿，要避免衝動言語。財務上宜保守，不適合盲目投資。

●金牛座

本周在生活中可能出現價值觀衝突，尤其在人際或金錢相關的議題要格外的留意。感情方面你會想追求更大的安全感，但同時又渴望關係的突破。留意身體疲勞，避免過度飲食或熬夜。

●雙子座

本周是你在表達與學習上的考驗，可能覺得事情超出預期而感到焦躁。與朋友或同事的互動要避免誇大，容易引起誤會。專案進度建議有計畫性循序漸進，不要臨時抱佛腳。

●巨蟹座

本周家庭與工作之間的平衡會是焦點，你容易被情緒影響決策，尤其在金錢或合作事務上，建議保持耐心，先聽清楚對方需求再行動。本周親密關係中，盡量給對方更多的安全感。

●獅子座

本周人際圈熱鬧，但要小心言多必失。某些邀約或計畫會看似很吸引人，但實際細節卻不如想像。事業上適合推廣或曝光，但避免誇大承諾。感情方面要注意不切實際的期待。

●處女座

財務與價值議題將凸顯問題出來，可能因為支出過多或對未來焦慮而壓力大。工作中細節繁瑣，要避免過度完美主義。健康方面要注意腸胃與睡眠，適合調整生活節奏。

●天秤座

本周在太陽進入命宮後，能量逐漸增強，但水木四分提醒你，不要過度依賴他人的眼光。人際關係中容易感到壓力，尤其是合作與伴侶關係。放下對完美的追求，接受現實的流動。

●天蠍座

本周容易感覺能量低落，需要更多休息。職場中可能遇到幕後壓力或不透明的訊息，要學會篩選資訊。感情上可能會想低調，不想把心事攤開。建議靜下心來沉澱或安排時間靜心冥想。

●射手座

本周你的人際與團體活動頻繁，可能帶來機會，但也有爭論。你會有很多想法要分享，但要避免過度理想化或忽略現實。感情方面，容易因朋友圈或外在因素而有波動遇到危機。

●摩羯座

本周在工作方面壓力加重，容易感覺責任過大。水木四分提醒你不要忽略家庭需求與重要性，否則會造成情感疏離。財務方面宜規劃長期目標，不適合冒險。健康方面要注意筋骨與身心過勞帶來的壓力。

●水瓶座

本周有機會接觸新資訊或展開學習，但也可能感到計畫太多而難以落實。生活方面與遠方或異地相關的事務容易出現變動。感情方面建議要增加交流機會，但要避免用理想化的角度看待對方。

●雙魚座

本周財務與情感是主要的生活焦點，可能與價值觀不同的人產生口角摩擦。建議看清實際狀況，不要被情緒左右。健康上注意荷爾蒙與睡眠問題。適合泡澡放鬆或外出旅行。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

