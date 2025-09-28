中國投3億元　與聯合國建立「南南發展支持機制」

▲李強在聯合國發言。（圖／路透社）



文／中央社

中國國務院總理李強26日在聯合國大會一般性辯論發表談話時宣布，中方將與聯合國建立「中國－聯合國全球南南發展支持機制」，並提供1000萬美元（約新台幣3億元）預算支持。

據聯合國新聞（UN News）26日刊登的訊息，「中國－聯合國全球南南發展支持機制」的啟動，是落實2024年11月在上海舉辦的第7屆中國國際進口博覽會期間，中國商務部和聯合國南南合作辦公室（UNOSSC）簽署的合作意向聲明。

該機制初始注資金額為1000萬美元，透過提供種子資金支持，推動發展中國家在技術合作、能力建設等方面的務實南南合作倡議及項目；該機制將重點關注最脆弱國家，包括最低度開發國家、內陸發展中國家和小島嶼發展中國家，結合中國的「全球發展倡議」和「一帶一路」倡議提供的資源，共同推動落實聯合國2030年可持續發展議程。

聯合國南南合作辦公室表示，這一平台將致力支持綠色韌性發展、數位化轉型、風險減緩、可持續工業化以及青年和婦女經濟賦權。該平台將重點聚焦技術合作、能力建設和包容性成果，與各國自主確定的優先事項和主體地位充分契合。

另外，李強也在談話時宣布，將與聯合國開發計劃署（UNDP）在上海建立全球可持續發展中心，加快落實聯合國2030年可持續發展議程。

據中國商務部官網公布的消息，中國商務部部長王文濤25日在美國紐約會見聯合國副秘書長、開發計劃署代理署長徐浩良。會後雙方簽署關於在上海設立聯合國開發計劃署全球可持續發展中心的合作意向聲明。