日月潭萬人泳渡盛大登場！2.4萬泳客共襄盛舉　親友團達5萬

▲日月潭國際萬人泳渡登場。（圖／記者高堂堯翻攝，下同)

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導

2025第43屆「日月潭國際萬人泳渡」28日盛大登場！今年共有2萬4736人報名參加，包含來自35國的361名國際泳者與130名身障泳士，共同展現全民運動的熱情與活力。特別的是，今年泳渡首度躍上大銀幕，電影《突破：三千米的泳氣》以視障泳士挑戰日月潭為題材，將於10月3日全台上映。縣府特別邀請導演安景鴻、主角范逸臣及電影團隊出席開幕式，透過體育與影視的跨界結合，讓全民參與的運動精神更具感動力與感染力。

萬人泳渡前一天由第11屆日月潭公開水域游泳錦標賽率先登場，國內3500位游泳好手齊聚一堂展開激烈競技；9月28日則由全民參與的萬人泳渡盛會掀起最高潮。活動預計吸引超過5萬名國內外泳者及親友到訪，為地方觀光產業注入強勁動能。緊接著10月，南投將迎來世界茶業博覽會及首次舉辦的國慶焰火，串聯運動、茶香、觀光與休閒度假的多元魅力，全面展現「運動宜居」城市的風貌。

另因應台灣今年正式進入「超高齡社會」，今年將參加年齡上限自75歲放寬至79歲，並規劃「專案申請」制度，高齡者須檢附健康體檢文件，並由具救生員資格者全程陪游，經審核通過始得參加。今年共有10位高齡泳者提出申請，經埔里四季早泳會審查排除高風險健康狀況後，共有2位符合參加資格。今年還有130位身心障礙朋友參加，象徵對人生無懼的挑戰，是泳者的最佳典範。國際泳者有來自美國、英國、德國、緬甸、澳洲、韓國、智利、寮國等35國，共361人參加。

值得一提的是，今年萬人泳渡更首次躍上大銀幕。電影《突破：三千米的泳氣》以7位視障者挑戰日月潭為題材，透過親友協助成功完成壯舉。該片由范逸臣、李紫嫣、米可白、李㼈等人主演，並榮獲2025桃園電影節「開幕片」肯定，將於10月3日全台上映。電影團隊特別安排前三名抵達者與范逸臣合照，並可透過各組領隊領取早優券及掃描QR code再送電影海報。

「永續創新」也是縣政發展的重要目標之一，在萬人泳渡活動當天上午7時30分，縣長許淑華及大會多位貴賓一同在水社碼頭放流1萬條曲腰魚（俗稱總統魚）魚苗，達日月潭生態永續的教育理念。

許淑華也邀請全國民眾在泳渡之後，於10月份再次走訪南投，參訪10月4日至12日將於中興新村舉辦「南投世界茶業博覽會」，參與品茗茶香、體驗文化的多元饗宴；而10月10日雙十國慶，更將在南投市貓羅溪畔施放國慶煙火，這是南投建縣以來首次承辦國慶焰火，讓大家「白天逛茶博、晚上賞煙火」，感受全國最適合渡假的幸福宜居城市風采。