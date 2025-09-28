　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日月潭萬人泳渡盛大登場！2.4萬泳客共襄盛舉　親友團達5萬

▲▼日月潭國際萬人泳渡登場。（圖／記者高堂堯翻攝)

▲日月潭國際萬人泳渡登場。（圖／記者高堂堯翻攝，下同)

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導

2025第43屆「日月潭國際萬人泳渡」28日盛大登場！今年共有2萬4736人報名參加，包含來自35國的361名國際泳者與130名身障泳士，共同展現全民運動的熱情與活力。特別的是，今年泳渡首度躍上大銀幕，電影《突破：三千米的泳氣》以視障泳士挑戰日月潭為題材，將於10月3日全台上映。縣府特別邀請導演安景鴻、主角范逸臣及電影團隊出席開幕式，透過體育與影視的跨界結合，讓全民參與的運動精神更具感動力與感染力。

萬人泳渡前一天由第11屆日月潭公開水域游泳錦標賽率先登場，國內3500位游泳好手齊聚一堂展開激烈競技；9月28日則由全民參與的萬人泳渡盛會掀起最高潮。活動預計吸引超過5萬名國內外泳者及親友到訪，為地方觀光產業注入強勁動能。緊接著10月，南投將迎來世界茶業博覽會及首次舉辦的國慶焰火，串聯運動、茶香、觀光與休閒度假的多元魅力，全面展現「運動宜居」城市的風貌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼日月潭國際萬人泳渡登場。（圖／記者高堂堯翻攝)

另因應台灣今年正式進入「超高齡社會」，今年將參加年齡上限自75歲放寬至79歲，並規劃「專案申請」制度，高齡者須檢附健康體檢文件，並由具救生員資格者全程陪游，經審核通過始得參加。今年共有10位高齡泳者提出申請，經埔里四季早泳會審查排除高風險健康狀況後，共有2位符合參加資格。今年還有130位身心障礙朋友參加，象徵對人生無懼的挑戰，是泳者的最佳典範。國際泳者有來自美國、英國、德國、緬甸、澳洲、韓國、智利、寮國等35國，共361人參加。

▲▼日月潭國際萬人泳渡登場。（圖／記者高堂堯翻攝)

值得一提的是，今年萬人泳渡更首次躍上大銀幕。電影《突破：三千米的泳氣》以7位視障者挑戰日月潭為題材，透過親友協助成功完成壯舉。該片由范逸臣、李紫嫣、米可白、李㼈等人主演，並榮獲2025桃園電影節「開幕片」肯定，將於10月3日全台上映。電影團隊特別安排前三名抵達者與范逸臣合照，並可透過各組領隊領取早優券及掃描QR code再送電影海報。

▲▼日月潭國際萬人泳渡登場。（圖／記者高堂堯翻攝)

「永續創新」也是縣政發展的重要目標之一，在萬人泳渡活動當天上午7時30分，縣長許淑華及大會多位貴賓一同在水社碼頭放流1萬條曲腰魚（俗稱總統魚）魚苗，達日月潭生態永續的教育理念。

許淑華也邀請全國民眾在泳渡之後，於10月份再次走訪南投，參訪10月4日至12日將於中興新村舉辦「南投世界茶業博覽會」，參與品茗茶香、體驗文化的多元饗宴；而10月10日雙十國慶，更將在南投市貓羅溪畔施放國慶煙火，這是南投建縣以來首次承辦國慶焰火，讓大家「白天逛茶博、晚上賞煙火」，感受全國最適合渡假的幸福宜居城市風采。

▲▼日月潭國際萬人泳渡登場。（圖／記者高堂堯翻攝)

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
328 1 7395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
載女兒外出中刀1死1傷！　身分背景曝
光復站到了！列車長突廣播「1段話」　鏟子超人：聽到哭出來
進軍台灣5年！　購物商城宣布結束服務
議員自爆被狗仔拍到「跟辣妹約跑」　遭警告收斂一點
高雄公司負責人與女兒中刀躺車內　1死1重傷
勘災跳過他家！縣府回應「經過沒看到人」　曝沒進去原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵今再加開8列次、增停15列次　支援花蓮光復救災需求

半個台灣「鏟子超人都來了」　震撼一幕曝光！網暖：最有意義的連假

午後2地留意雷陣雨　中秋節前後又有熱帶擾動發展

光復站到了！列車長突廣播「1段話」　鏟子超人：聽到哭出來

師大「暖陽紓困專案」　補助花蓮受災學生2萬元

進軍台灣5年！「Creatrip購物商城」宣布：10/22結束服務

醫療站超缺舒跑！鏟子超人「帶1物超重要」　苦主熱死：也不要癢死

公路局公布今省道12處易塞路段　國道客運仍有空位

立榮航空11月17日起將收二次改票手續費　降低旅客重複訂位

「鏟子超人」看過來　光復鄉實施交通管制

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

台鐵今再加開8列次、增停15列次　支援花蓮光復救災需求

半個台灣「鏟子超人都來了」　震撼一幕曝光！網暖：最有意義的連假

午後2地留意雷陣雨　中秋節前後又有熱帶擾動發展

光復站到了！列車長突廣播「1段話」　鏟子超人：聽到哭出來

師大「暖陽紓困專案」　補助花蓮受災學生2萬元

進軍台灣5年！「Creatrip購物商城」宣布：10/22結束服務

醫療站超缺舒跑！鏟子超人「帶1物超重要」　苦主熱死：也不要癢死

公路局公布今省道12處易塞路段　國道客運仍有空位

立榮航空11月17日起將收二次改票手續費　降低旅客重複訂位

「鏟子超人」看過來　光復鄉實施交通管制

南韓資料中心鋰電池火災癱瘓　搶修後部分服務恢復運作

身分背景曝！高雄建商前負責人疑投資失利　載女兒外出中刀1死1傷

高雄男逆向撞死女騎士！酒測值高達1.17　法官裁定羈押

台鐵今再加開8列次、增停15列次　支援花蓮光復救災需求

曝柯文哲又有腎結石　陳佩琪結論：他喝北所水半年就會跑出石頭

鶴茶樓連開2店插旗新北、高雄　3款飲品限時免費喝

趙露思新戲遭于朦朧案牽連！「17人聚會歌手成員」也有演　網怒抵制

天后席琳娜結婚了！「賓客都是大咖」她披絕美白紗…甜吻老公全被拍

《96分鐘》信義區封街、完整還原高鐵場景　再創國產動作災難片新高度

28歲瘦男突心肌梗塞險猝死　醫曝「1原因」：年輕就可能發病

【一天沒停手】情侶變鏟子超人忙一天　總結「4字心得」曝

生活熱門新聞

可能有雙颱！　最新預測曝

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

鏟子超人赴花蓮巧遇爸爸　才知他也跑來救災

太平洋雙中颱　浣熊還在海上亂跑轉圈

賑災基金會：捐款直接撥給災民

遠離河岸！馬太鞍溪恐形成「第二個堰塞湖」　V形缺口持續下切

1天撤8000人太難！粉專曝「高雄1小時就撤光」狠酸

明變天！　西北雨擴大

70位老人家沒東西吃！　花蓮大同村鄰長求救曝：包子饅頭啃了3天

輪到你了！　4生肖迎接逆轉勝

連假到花蓮！他拜託1事「根本無法救災了」

外籍鏟子超人救災喊：我住花蓮　身分被神出

「10月有3周放3天」像試辦周休三日！

志工超人去光復前看這　救災地圖一覽

更多熱門

相關新聞

日月潭萬人泳渡　南投縣政府辦祭典儀式祈求順利

日月潭萬人泳渡　南投縣政府辦祭典儀式祈求順利

日月潭國際萬人泳渡將於9月28日登場，南投縣政府指出，除有2萬4736名泳者報名參加，親朋好友加油團也估計有5萬多人，因此依例在22日舉辦祈福祭典活動，祈求萬人泳渡平安、順利，一切圓滿。

日月潭花火音樂嘉年華　放破紀錄16吋水中爆破煙火

日月潭花火音樂嘉年華　放破紀錄16吋水中爆破煙火

埔里飯店業者邀體適能教練帶日月潭萬人泳渡選手暖身

埔里飯店業者邀體適能教練帶日月潭萬人泳渡選手暖身

《突破：三千米的泳氣》劇組喜會南投影迷

《突破：三千米的泳氣》劇組喜會南投影迷

Honda台灣重機大會師前進日月潭

Honda台灣重機大會師前進日月潭

關鍵字：

日月潭

讀者迴響

熱門新聞

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

可能有雙颱！　最新預測曝

光復災民怒吼：官員只會來打卡

日消防員假好心送她回家！秒變色狼性侵6小時

《黑澀會》薔薔真的脫光！

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

「惡臭→樟腦味」！鄰居回想全身發毛

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

鏟子超人赴花蓮巧遇爸爸　才知他也跑來救災

太平洋雙中颱　浣熊還在海上亂跑轉圈

高雄旗山血案！父女倒臥偏僻空地車內　1死1命危

賑災基金會：捐款直接撥給災民

台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次不治

張俊雄辭世　兒子曝「睡夢中安詳離開」

更多

最夯影音

更多
軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面