獨／化妝品區瞬間爆滿！台中新光復業恐怖人潮曝　總經理低調現身

記者游瓊華／台中報導

睽違226天，台中新光三越歷經氣爆事件之後浴火重生，9月27日重新開業，一早就有許多民眾在門口排隊，開館後更是瞬間滿一樓化妝品區，也有不少人搭手扶梯上樓等。新光三越總經理吳昕陽也現身館內。《ETtoday東森新媒體》獨家直擊，吳昕陽開館前一一繞場全館各專櫃，也與大家高喊加油，現場氣氛熱烈。

▲是期待、是興奮，台中新光三越走過氣爆今天終於復業，一早開館一樓瞬間湧入大批人潮。（圖／記者游瓊華攝）



▲新光三越吳昕陽低調現身台中新光三越。（圖／記者游瓊華攝）



昔日為全台店王的新光三越今天重新開幕，但其實昨(26)日市府都遲遲未點頭放行新光，因為文件太多缺漏，導致最後書審無法過關；最終在原預定開業的19小時前通過。新光三越總經理吳昕陽也在第一時間發出內部信，鼓勵員工且開心表示「現在這一刻終於到來了～」

今天一早各櫃人員8點30分就在百貨集合，櫃哥、櫃姐們興奮之情溢於言表，彼此擁抱、喊口號、加油打氣；據悉，為了迎接這次強勢回櫃，各櫃菁英、Top專櫃人員通通集合，全力衝刺業績。

歷經氣爆負面事件，這次回歸，新光三越顯得相當低調，不僅一級主管通通未受訪，僅安排廠商代表訴說心聲，總經理吳昕陽看到媒體也僅用手勢表達感謝，不願多談。