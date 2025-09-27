　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／化妝品區瞬間爆滿！台中新光復業恐怖人潮曝　總經理低調現身

記者游瓊華／台中報導

睽違226天，台中新光三越歷經氣爆事件之後浴火重生，9月27日重新開業，一早就有許多民眾在門口排隊，開館後更是瞬間滿一樓化妝品區，也有不少人搭手扶梯上樓等。新光三越總經理吳昕陽也現身館內。《ETtoday東森新媒體》獨家直擊，吳昕陽開館前一一繞場全館各專櫃，也與大家高喊加油，現場氣氛熱烈。

▲新光三越人潮。（圖／記者游瓊華攝）

▲是期待、是興奮，台中新光三越走過氣爆今天終於復業，一早開館一樓瞬間湧入大批人潮。（圖／記者游瓊華攝）

▲新光三越吳昕陽。（圖／記者游瓊華攝）

▲新光三越吳昕陽低調現身台中新光三越。（圖／記者游瓊華攝）

昔日為全台店王的新光三越今天重新開幕，但其實昨(26)日市府都遲遲未點頭放行新光，因為文件太多缺漏，導致最後書審無法過關；最終在原預定開業的19小時前通過。新光三越總經理吳昕陽也在第一時間發出內部信，鼓勵員工且開心表示「現在這一刻終於到來了～」

今天一早各櫃人員8點30分就在百貨集合，櫃哥、櫃姐們興奮之情溢於言表，彼此擁抱、喊口號、加油打氣；據悉，為了迎接這次強勢回櫃，各櫃菁英、Top專櫃人員通通集合，全力衝刺業績。

歷經氣爆負面事件，這次回歸，新光三越顯得相當低調，不僅一級主管通通未受訪，僅安排廠商代表訴說心聲，總經理吳昕陽看到媒體也僅用手勢表達感謝，不願多談。

09/26 全台詐欺最新數據

462 3 5965 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

上車舞女團無預警解散！台灣成員才剛奪冠就被摘
世博「台灣館」人潮爆棚排4小時！日男瘋狂造訪117次
快訊／史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜
2烏克蘭正妹衝花蓮！化身「鏟子超人」搬淤泥
鏟子超人注意！大量志工湧入　災戶門口「貼7字」
等了兩百多天！貴婦排隊新光搶買iPhone 17　嗨喊：消費
快訊／4000義工擠爆光復站月台！現場畫面曝
ET民調／國民黨主席選舉　鄭麗文最沒包袱可帶領藍營重返執政

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

要搭火車去光復！門一開「台灣人的愛心滿出來」　網讚：滿滿熱忱

國道中午還在塞「1路段紫爆」　下午防7處地雷

花蓮爆退房潮！當地人喊話「知道災難帶來傷痛」：但怕業者挺不過

世博倒數！直擊「台灣館」人潮爆棚排4小時　日男瘋狂造訪117次

等了兩百多天！貴婦一早排隊新光搶買iPhone 17　嗨喊：消費無上限

2億信託「不准動」　北市府要求全真9/30前提賠償及營運計畫

從台東上火車！乘客穿雨鞋「整齊坐一排」　3萬人讚爆：最美風景

不只光復市區災情慘！「這部落」陷泥濘　居民急求援：都是年邁者

花蓮災區「最缺這一樣」空手就能幫！呱吉：現場很多工具可領

連假到花蓮幫忙！他拜託1件事「根本無法救災了」：50公尺塞半小時

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

范琪斐美國上工「高年級實習生」 挑戰物流員體驗包貨糗卡關

泰女怪招走私保育類動物「龜蛙蛇藏長裙口袋」　還是被逮

台中新光三越餐飲優惠一次看　拉麵、炸雞買一送一

定時定額金額創近1季新高！　小資族首選「鹹魚翻身+強勢科技」

光復人淚眼求助「災後尚缺的物資」！竇智孔親送到場：沿路心情沉重

總統、部長救災發言被無謂擴大　卓榮泰：社會不該這樣

李政厚3安猛打！三壘打追平一朗紀錄　卻因記錯出局數鬧烏龍

彰化伸港透天厝火警！8人奪門逃生　電動車燒毀屋頂也垮了

白冰冰、胡瓜破冰同台　國慶「台灣味」主秀與陽帆葉璦菱拚場

「鏟子超人」湧花蓮災區！　共同語言只有3字

鏟子超人塞爆光復車站！醫師感動：值得驕傲

家家「不用感謝政府」被炎上　紀曉君無奈發聲

法籍網紅赴花蓮救災！下車後見一幕超感動

1天撤8000人太難！粉專曝「高雄1小時就撤光」狠酸

連假到花蓮！他拜託1事「根本無法救災了」

家家：花蓮救災不用感謝政府　貼文炎上

到花蓮救災「就是這麼簡單」！熱血父子被讚爆

外國人助救災　一句話感動9.8萬人

李多慧買車50萬要考慮　捐台灣30萬卻超乾脆

李鴻源憂「管湧現象」堰塞湖潰壩：垂直避難最實際

徐榛蔚向賴清德提3需求！「這1點」讓他看傻

台版地中海飲食一樣健康！醫師曝每日菜單

要變天了！首波東北季風最快10月初殺到

台中新光三越今重開幕立刻爆滿

台中新光三越今重開幕立刻爆滿

停業7個月，台中新光三越中港店今（9／27）正式重新開業，上午9點多就有數百名民眾到場等進場，上午開門前店門外就累積近千名排隊人潮，讓沉寂半年以上的廣場又重新恢復人氣。一周來3次的常客興奮表示：「終於開了！可以回歸日常生活了！」上午10：30開店後隨即湧入大批人潮讓一樓瞬間爆滿。因應重新回歸業者也推出卡友禮、skm pay消費滿萬送千點以及銀行滿額禮，準備好好衝買氣。

獨／台中新光三越復業內部搶先看

獨／台中新光三越復業內部搶先看

光復市區湧進數千「鏟子超人」人龍畫面曝

光復市區湧進數千「鏟子超人」人龍畫面曝

倉庫繪本泡水全毀！花蓮獨腳書局老闆救家園

倉庫繪本泡水全毀！花蓮獨腳書局老闆救家園

苗栗移工充電動機車突爆燃　火勢波及5車

苗栗移工充電動機車突爆燃　火勢波及5車

台中新光三越復業吳昕陽影音

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

光復「浴室超人」是她們！

「鏟子超人」湧花蓮災區！　共同語言只有3字

少年董淪通緝犯　豪宅養「酒店紅牌」小三

嘉義移民署揭發　高雄SPA會館涉嫌性交易

21歲女慘死家中　高中同學哀痛爆內幕

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

鏟子超人塞爆光復車站！醫師感動：值得驕傲

家家「不用感謝政府」被炎上　紀曉君無奈發聲

救災生力軍！800台高壓水槍送到光復

法籍網紅赴花蓮救災！下車後見一幕超感動

史書華稱「縣府害軍卡被沖走」　馬文君抓包造謠

曝花蓮堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？

光復市區湧進數千「鏟子超人」人龍畫面曝

南韓汗蒸幕氣爆！　28人輕重傷

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過
吊車大王出手救災

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

