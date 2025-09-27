　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列總理聯大演說　巴西等多國集體離席

▲▼以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

今天在紐約舉行的聯合國大會上，巴西代表團在以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發言前集體離席，加入多國抗議行列，表達對以色列在加薩軍事行動的不滿。這場象徵性的外交行動，展現了巴西在中東議題上的立場轉變，並引發國際關注。

根據CNN巴西新聞網的消息，巴西外交人士透露，此次離席是事先策劃的政治表態，意在對以色列在中東衝突中的政策表達抗議。不僅巴西，還有伊朗、土耳其、沙烏地阿拉伯等多國代表團相繼選擇離開會場，場內因此空位明顯。而伊朗代表更在座位上放置受害兒童的照片，以強烈譴責以色列的軍事行動。現場伴隨掌聲和噓聲，反映出國際間對以色列政策的分裂。

長期在中東議題上保持中立的巴西，近年隨國際局勢和國內政治氛圍的改變，開始在多邊場合展現更鮮明的外交態度。巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）曾對以色列在加薩的行徑提出批評，並支持聯合國承認巴勒斯坦國。此次大會上的離席，彰顯了巴西外交部門對以色列政策的強硬立場，既針對尼坦雅胡，也反映出對以色列整體政策的不滿。

巴西媒體分析，此次抗議可能進一步孤立以色列，尤其是在國際刑事法院已發出對尼坦雅胡的逮捕令、聯合國呼籲承認巴勒斯坦國的背景下。對巴西而言，此舉或能提升其在全球南方國家的道德領導地位，但也可能激化與以色列及其盟友的外交摩擦。巴西的行動，成為國際間重新審視中東議題的一個縮影，也展現了其新興大國角色在全球舞台上的平衡策略。

09/25 全台詐欺最新數據




