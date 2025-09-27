　
災區自救會籲「別再送物資進來部落」　現場塞爆需時間消化配送

▲▼災區自救會籲「別再送物資進來部落」　現場塞爆需時間消化配送。（圖／翻攝Kulas Umo臉書）

▲Fata'an部落自救會表示，需要幾天時間消化現有物資，才能分配給需要的災民。（圖／翻攝Kulas Umo臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，造成死傷與居民失聯，各界救援與物資持續湧入。對此，Fata'an部落自救會新聞聯絡人Kulas表示，目前部落物資已經非常充足，暫時不需要再接收外界捐贈。由於不少善心人士是透過媒體報導自行募集物資，導致資訊未能及時更新，讓部落青年疲於收發、整理與分類物資，甚至深夜也難以休息。

Kulas呼籲，部落目前需要幾天時間消化現有物資，並把物資分配給族人。他強調，Fata'an部落目前對外資訊發布僅透過FB「Fata'an年祭」粉絲專頁，影響力有限，懇請大家協助轉發這項暫停接收物資的訊息，讓更多人了解最新狀況。關心部落的民眾也可追蹤「Fata'an年祭」粉絲頁，隨時掌握最新資訊。

最後，Kulas感謝各界的愛心與支持，承諾會持續協助族人，盡力讓部落早日重回正常生活。

***懇請協助轉發資訊*** 各位親朋好友大家好，我是Fata'an 部落自救會的新聞聯絡人 Kulas ，請大家協助分享告知這項資訊： - Fata'an...

Kulas Umo 發佈於 2025年9月26日 星期五
09/25 全台詐欺最新數據

救出6歲女童！屏東特搜「泥濘爬行」60小時生死瞬間曝

