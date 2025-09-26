工程行竟是「兵工廠」！警抄13把長短槍　還有「007龐德配槍」

▲警方在工程行查獲10把改造槍械，隨後又在共犯住處查獲手槍3把、子彈45顆及5枚空彈殼。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、葉品辰／新竹報導

新竹市一處工程行被檢舉暗中從事槍枝改造，警方調查後持搜索票前往搜索，當場查獲傅姓嫌犯涉嫌持有10把改造槍械，並在新竹縣寶山鄉一處民宅緝獲在逃的鄭姓共犯，再查扣手槍3把、子彈45顆及5枚空彈殼，全案依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送新竹地檢署偵辦。

新竹市警察局第三分局偵查隊日前接獲線報，發現有人以工程行為掩護，暗中從事槍枝改造，警方歷經數月調查，調閱監視器、徹夜跟監蒐證，終於鎖定目標，展開收網行動。

▲▼警方在工程行查獲10把改造槍械，隨後又在共犯住處查獲手槍3把、子彈45顆及5枚空彈殼。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方在新竹地檢署指揮下，持搜索票前往新竹市北區某工程行搜索，當場查獲傅姓嫌犯涉嫌持有10把改造槍械，包含M16步槍、MP5衝鋒槍、霰彈槍，以及貝瑞塔、金牛座、華瑟（WALTHER）、914等手槍，還有210顆各式子彈與大批改造工具。特別的是，其中一把華瑟（WALTHER）手槍，正是經典電影《007》主角詹姆士龐德的愛槍，極為罕見。

專案小組持續循線追查，最後在新竹縣寶山鄉一處民宅緝獲在逃的鄭姓共犯，並查扣手槍3把、子彈45顆及5枚空彈殼。警方強調，全案依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送新竹地檢署偵辦。