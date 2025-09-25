　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中21歲女「全身脫皮」發黑亡　母親遭聲押

▲▼大甲雁門路21歲女死亡。（圖／民眾提供）

▲台中大甲一棟透天今日傳出一名21歲陳女在家中死亡多時，爸爸今日才報案，且夫妻倆說詞反覆。（圖／民眾提供）

記者許權毅、鄒鎮宇／台中報導

台中市大甲區一處透天社區今日傳出離奇死亡案件，一名21歲陳女被發現死亡多天，且遺體全身已經脫皮、枯瘦，警方到場發現狀況有異，且陳女父母說詞反覆，懷疑內情不單純。對此，檢方認為案情不單純，依妨害自由與過失致死罪聲押陳女的母親、詹姓女子，陳女的父親則沒有移送，後續將解剖遺體以釐清死因。

檢方表示，綜合現場調查與證詞，檢方認定死者之母親詹姓女子涉嫌違反刑法第302條第2項前段拘禁致死罪，屬於最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪。考量有逃亡、湮滅證據及勾串證人之虞，為確保偵查及後續審判程序，檢方於訊後當庭逮捕詹女，並向臺中地院聲請羈押禁見。

大甲警分局今日上午9點多接獲陳父親自到派出所報案，稱21歲次女在家中過世，警方與救護車到場後，卻發現陳女確實已經明顯死亡，遺體特別枯瘦，且有諸多疑點，立即成立專案小組偵辦。

據了解，陳女年僅21歲，身高只有約150公分左右，身形瘦小，且遺體已經全身脫皮發黑，明顯死亡不只一天以上。陳女遺體沒有明顯外傷，現場也沒有找到疑似凶器物品，但卻也讓案情更加撲朔迷離。

經查，陳家住在大甲區雁門路上一處透天社區，每戶還有獨立車庫，陳家在社區最後一棟，今早騷動引起住戶關心，警方到場調閱監視器，要追查陳女最後進出家裡的時間點。有住戶稱，鮮少看到陳女，陳家有2個女兒，爸媽工作都晚，常從側門回家。

據悉，陳女父母說詞反覆，警方不排除有不當照顧情況，全案朝凌虐致死案偵辦。台中地檢署指出，今日下午已經由檢察官相驗，擇定明日上午解剖，釐清死因。

台中市大甲區一名21歲陳女今日被爸媽發現陳屍家中，夫妻倆說詞反覆，警方起疑深入追查，發現媽媽詹女涉有重嫌。初步了解，陳女週日開始就被媽媽鎖在房內，且媽媽敲門要陳女吃喝，陳女沒反應，媽媽竟也就不管，直到今天爸爸聞到異味，夫妻倆破門才發現噩耗。

全身脫皮還枯瘦發黑　21歲女詭異陳屍家中明解剖

全身脫皮還枯瘦發黑　21歲女詭異陳屍家中明解剖

台中大甲死亡案件警方調查

