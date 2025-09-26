快訊／川普：不會允許以色列吞併約旦河西岸

▲美國總統川普（Donald Trump）23日在聯合國大會（United Nations General Assembly）發表演說。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）向阿拉伯及穆斯林國家領導人明確表態，他不會同意以色列吞併約旦河西岸。

根據紐約時報報導，近幾週，以色列官員透露，鑒於英國、加拿大和法國等國家紛紛承認巴勒斯坦國，以色列正在討論是否吞併約旦河西岸的一部分地區，以作為外交上的反制措施。這一消息讓區域緊張局勢迅速升溫，也引發國際社會的擔憂。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）面對右翼盟友的強大壓力，要求擴大對約旦河西岸的控制範圍。極右翼部長伊塔馬爾·本-格維爾（Itamar Ben-Gvir）更在週日公開呼籲，政府應立即採取行動，實施吞併計劃，進一步激化了輿論。

根據三位知情人士的說法，其中包括一名阿拉伯官員，川普在週二的一場閉門會議上向與會者保證，他將阻止以色列的吞併行動。由於話題敏感，消息人士選擇匿名，而這一消息最早由《政治報》（Politico）披露。川普的表態被視為試圖平衡以色列與阿拉伯國家的外交關係。