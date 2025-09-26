出國旅遊的最佳「護身符」！安達旅平險日韓「150％醫療保障」擋下突發風險玩得更放心

▲出國行李清單裡，除了護照、機票，更該打包一份『旅遊保險』，保障旅程零煩惱。（圖／123RF）

生活中心／綜合報導

九月、十月連假一波波，許多上班族早就準備好護照，迫不及待飛出國放風！不過，開心出遊的同時，可別忘了「暗藏危機」。日前就有旅客赴日旅遊時突發腦出血，不但緊急動刀，最後還得搭醫療專機返台，醫療費用高達新台幣225萬元，沉重負擔讓人看了頭皮發麻。這起案例再次提醒民眾，規劃行程、訂機票飯店之外，出國旅行最重要的就是投保旅平險與不便險，才是守護旅途平安的最後防線。

小病也能毀了假期！海外突發疾病不容小覷

別以為只有重大疾病才可怕！根據產險系統統計，今年前七個月光是網路旅遊險投保金額就高達9.8億元，顯示台灣人風險意識明顯提升。其實，腸胃炎、水土不服、過敏，甚至像日本流行的百日咳、東南亞常見的登革熱，都可能讓旅程瞬間變調。真實案例也證明了這點：有名旅客赴日不幸罹患蜘蛛膜下腔出血，住院25天醫療費用高達162萬元，所幸因事先投保，最後獲得100萬元理賠，減輕了龐大壓力。人在異地，醫療費用高得嚇人，一旦沒規劃保險，不僅掃興，還可能拖垮全家經濟。

▲突發疾病住院，醫療費用常常高得嚇人，旅平險能幫旅人減輕荷包壓力。（圖／123RF）

安達產險出手！旅遊中的超強神隊友服務一次看

說到旅平險，很多人第一時間只想到「醫療理賠」，但安達產險的服務早就全面升級，細節比你想得還周到。

一、海外突發疾病保障

在異地最怕的就是「臨時身體出狀況」，尤其腸胃炎、水土不服、中暑這些急症最常見，還有百日咳、登革熱這些傳染病，一旦住院就是一筆驚人開銷。安達的旅平險直接把多種法定傳染病以及後續可能產生的住院、門診、急診通通納進去，不管是小毛病還是大疾病，都能有保障。對旅客來說，最大的安心就是「生病不用全額自掏腰包」，能把心思放在療養而不是帳單。

▲小小腸胃炎、水土不服，也可能毀掉整趟旅程，旅平險就是最好的備案。（圖／123RF）

二、海外急難援助服務（註）

這部分更是安達的強項！旅途中要是真的遇到嚴重的緊急突發狀況，例如緊急醫療諮詢、需要從國外轉送回台等，並不是在人生地不熟的海外靠自己就能解決的。安達的海外急難援助服務，提供最高10萬元美金醫療代墊費用，24小時提供服務，而且最重要的是，保戶完全不用先行墊錢，直接享有一條龍服務：

1、電話醫療諮詢：人在國外遇到緊急事故或疾病時，24小時提供指引協助。

2、醫療機構推薦：不怕人生地不熟亂找醫院，幫你對症推薦當地醫療院所。

3、特殊醫療用品專送：若當地無法提供的特殊醫療器材與藥物，需要進行必要之運送。

4、代墊住院醫療費：不需要先刷卡支付，安達先幫你處理，讓你專心接受治療。

5、緊急醫療轉送或返台：經專業合格醫師判斷，病況嚴重且於當地無法獲得充分醫療照顧，而必須轉送返台治療，也可以透過安達進行處理及安排，就好像有一個「隨行後盾」在海外守護。

這種「一通電話全搞定」的感覺，就像在國外也有個全天候的專屬秘書，遇事不慌張、隨時有人罩。

▲安達產險海外急難援助服務，24小時專人醫療諮詢，不論時差隨時有人接聽。（圖／123RF）

日韓旅遊保障升級150％不怕荷包大失血

有網友就分享，自己同事去日本旅遊，不小心感染流感，光是住院就噴了好幾萬！這也讓人更意識到，去日本、韓國玩雖然方便又熱門，但風險真的不容小覷。更現實的是，在當地就醫，急診費用常常比一張來回機票還貴，光想到就讓人壓力爆表。

安達產險針對這個痛點，把台灣人最常去的日韓地區醫療保障「升級到150%」。換句話說，原本100萬元的保障額度，去日韓馬上變成150萬元，等於幫旅客多撐出50萬元的防護罩！以「安達尊爵型海外旅平險」為例，海外突發疾病保障額度最高可達100萬元，若是在日本旅遊，保障額度直接升級至150%，等於最高是可以保到150萬元，再加上海外急難援助服務，最高10萬美元緊急醫療服務都能納入，這樣的升級讓人超有感，可以放心大口吃美食、盡情逛街，不用再擔心醫療帳單就壓垮整趟旅程。

▲台灣人最愛的日本旅遊勝地，但別忘了當地醫療費用動輒比機票還貴，投保旅平險才能安心暢遊！（圖／123RF）

換句話說，安達產險的旅平險就是出國的最佳神隊友，能幫你把突如其來的醫療風險擋在外，讓你安心大吃美食、盡情玩樂，回家帶走的只會是滿滿快樂回憶，而不是沉重帳單。

想要享有更多服務？加入安達產險官方LINE【@chubbtw】，隨時掌握旅遊資訊，還有不定時好友獨享活動，讓你在出發前多一份準備，旅程中多一份安心！

註：本服務係安達產險無償提供的服務，非保險契約之權利義務，若因故致有修改，安達產險得於必要時修改或終止服務內容，並將訊息刊登於安達產險網站，不另行書面通知。

委託刊播及出資者：美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司