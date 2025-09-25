　
社會 社會焦點 保障人權

吳火獅私生女認祖喊分67.2億破局　爭產之戰改1600萬開打

記者黃宥寧／台北報導

新光創辦人吳火獅1986年辭世，其私生女陳子婷歷經20年纏訟，去年終獲最高法院認定身分，隨即聲請分割遺產。士院7月首次調解破局，今（25）日再度交鋒，陳方喊出67.2億元，吳家不為所動，短短10分鐘調解失敗。律師陳明正坦言訴訟暫以1600多萬為標的，豪門遺產爭奪戰正式開打。

▲▼ 陳麗如 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲陳麗如為已故新光創辦人吳火獅生下一女，今為分割遺產再次現身家事法庭。（圖／記者黃宥寧攝）

今（25）日下午2時30分家庭法庭再度開庭，陳家主張應分配67.2億元，吳家方面則未鬆口，僅表示「金額離譜，雙方差距過大」，僅協商十多分鐘便宣告破局。

然而，陳子婷此次仍未親自出庭，而是委由母親陳麗如出庭，由律師陳明正代表發言。陳麗如面對媒體僅簡短回應：「謝謝大家的關心。」陳明正則表示，本案破局關鍵在於金額落差太大，「我們依股權比例計算提出67.2億元，對方若覺得偏高或偏低，本可提出具體說明，但今天並沒有。」

針對裁判費問題，陳明正進一步解釋，法官已明確說明，所以目前暫以1600多萬元作為訴訟標的金額進行後續程序（裁判費約16萬）。他指出，這是根據新光人壽部分財產估算約130多億元，再依股權比例換算出來的數字。「就像67.2億元的請求，也是依12%的比例推算，若對方有不同意見應該要講清楚。」

陳明正坦言，早就料到調解可能破局，因此已著手準備後續訴訟，「我們不會一次到位，而是逐筆查清楚，再追加訴訟標的，交由裁判費計算，這樣才更有把握。」

至於出庭的陳母陳麗如，僅簡短回應「謝謝大家的關心」。而吳家律師黃訓章則會後低調表示，「就是調解不成立」。隨著二度調解破局，這場百億遺產爭奪戰正式進入法院審理，後續攻防備受矚目。

陳子婷原先被推定為母親陳麗如與高姓男子的婚生女，但後來確認與高男並無血緣關係。法院調查發現，陳麗如在 1976年間與吳火獅交往，於1984年生下陳子婷，期間吳火獅不僅提供生活費，還安排母女赴日租屋。更三審依照片、匯款紀錄、出境資料與錄音檔等認定2人關係，加上吳家拒絕接受親子鑑定，最終由最高法院在2024年判決確定陳子婷為吳火獅親生女。

