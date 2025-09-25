鼓動在地經濟力！豐原太平洋百貨週年慶開賣　最殺回饋41%

▲豐原太平洋百貨週年慶開跑，湧現逛街人潮。（圖／豐原太平洋百貨提供，以下同）

消費中心／綜合報導

迎戰中區百貨週年慶，豐原太平洋百貨週年慶上週預購逆勢開出成長紅盤，緊接著9/25(四)~10/19(日)週年慶正式開打，今年祭出的豪禮七重送，送出全台百貨最殺回饋41%！除了滿仟送佰累計贈送無上限，滿3萬起最高再送11000，再加碼送品牌家電豪禮，還有國泰世華信用卡禮上加禮，推出太百獨家門檻滿額禮，最高贈送4500，以及週週驚喜卡友禮，多重回饋的豐原太平洋百貨週年慶，讓消費者無壓力採購，簡直就是最狂的荷包放大術！

9/25(四)10:30週年慶開幕式，邀請到榮獲第十五屆全台灣太鼓青少年競賽冠軍，蔚為豐原之光的「葫蘆墩Smile太鼓團」，帶來鼓動人心的精彩表演，現場也準備百元十足抵用券免費贈送，100份百元券一早就被搶排秒殺！ 豐原太平洋百貨董事長連錦表示：「我們多年來深耕地方、不斷努力引進知名品牌，精心策劃多重加碼、推出全台百貨最殺41%的回饋，今天更藉由振奮人心的鼓聲，鼓勵大家愛豐原、把消費留在豐原，讓豐原更加繁榮發展！」

▲▼豐原太平洋百貨週年慶祭出全台最殺回饋，首日免費發送100份百元券，一早就被搶排秒殺。

9/25(四)~10/8(三)卡友於1樓化妝品當日單筆3000送300、全館1-7樓+9樓(部份除外)當日滿5000送500，累計贈送無上限！9/25(四)~9/29(一) 首五日卡友超級加碼回饋滿3萬加送600、5萬加送1300、10萬加送3300、20萬加送7000、30萬加送11000，每卡每日一次，不限量，豪氣大放送！還有國泰世華針對太百獨家推出卡友當日刷卡滿3萬起限量加贈百貨禮券，最高加贈4500、刷國泰世華CUBE信用卡當日滿5萬再加贈500，選擇樂饗購加Level 3權益再享3.3%回饋！

首四日更有重磅加碼獨享驚喜禮9/25(四)~9/28(日)，卡友當日滿3萬加送中秋應景的KINYO超大面積多功能電烤盤、滿5萬加送原價5,980比利時智能觸控可透視氣炸鍋、滿10萬加送原價7,880日系美型NICONICO多功能氣炸烤箱、滿20萬加送原價23,900元瑞典伊萊克斯五重過濾-高效能抗菌空氣清淨機，沒有搶到預購驚喜禮的卡友，絕對不能錯過首四日加碼限量高質感的家電精品！

精選的時尚卡友禮也是週年慶必搶的小確幸，活動期間卡友只要當日於全館單筆滿3,000元即可兌換限量卡友禮。上週預購秒殺的湖水綠時尚輕巧保溫瓶，9/25(四)~9/28(日)開打推出玫瑰金版，粉絲們下手要快。10/4(六)~10/6(一)則推出來自雲林遵古法製作的芝麻蒜拌醬贈送。搶好康、享優惠，全台最殺回饋的41%立即放大您的荷包，讓您血拚無負擔，歡迎全家大小一起來豐原太平洋百貨週年慶！