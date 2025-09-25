　
政治

綠營對話外流 　Cheap：王定宇冷血不意外「林淑芬人設炸成碎片」

▲▼綠營對話外流 　Cheap：王定宇冷血不意外「林淑芬人設炸成碎片」。（組圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林淑芬、蔡易餘、王定宇。（組圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重災情，但24日卻流出民進黨立委王定宇在民進黨群組的對話紀錄，內容是建議行政院釋出具殺傷力消息，林淑芬則稱死亡人民分布圖很重要。對此，百萬網紅Cheap點名王定宇、林淑芬，「現在災情嚴重成這樣，應該先救災吧？腦袋可以清醒點嗎？」

在外流的群組對話中，立委王定宇建議行政院主動釋出「具殺傷力」的消息，以強化政治攻勢，並方便友軍反擊。他強調，透過第三方或媒體操作，有助於在災情中掌握主導權。林淑芬則表示，死亡人民分布圖「很重要」，引發外界對人命是否被當作宣傳素材的質疑。

相較之下，立委蔡易餘則呼籲同僚冷靜，認為災情當前，不應將中央與地方的政治攻防凌駕於救災之上，強調「人民現在不想看中央和地方在人命關天還互打」，主張先專注救災。

Cheap批評，王定宇將災難與人命當作政治操作點，直言「花蓮才剛死人，立刻拿側翼圖卡做政治攻防」，認為這種做法太過冷血，也感嘆王定宇的行為並不令人意外。對林淑芬，他則表示失望，指出其過去形象為理性派、敢批評的清流，但這次卻在群組裡把死亡分布圖當成宣傳素材，「整個人設炸成碎片」、「人死變成她的素材，真不敢相信這句話是從她嘴巴說出來的」。

至於蔡易餘，Cheap則給予正面評價，認為他是少數在災情中保持溫暖、理性態度的立委，強調應優先救災而非政治攻防，並呼籲大家冷靜應對。

Cheap表示，天災後要打藍營也要等對方說錯話或自爆，民眾天怒人怨時再用力打、往死裡打，「現在災情嚴重成這樣，應該先救災吧？腦袋可以清醒點嗎？」此外，Cheap也點名立委沈伯洋說，「PUMA老師，你們高層內有共匪，該怎麼辦」。

▼民進黨內部群組對話外流。（圖／讀者提供，下同）

▲▼民進黨內部群組對話。（圖／讀者提供）

▲▼民進黨內部群組對話。（圖／讀者提供）

▲▼民進黨內部群組對話。（圖／讀者提供）

▲▼民進黨內部群組對話。（圖／讀者提供）

▲▼民進黨內部群組對話。（圖／讀者提供）

▲▼民進黨內部群組對話。（圖／讀者提供）

▲▼民進黨內部群組對話。（圖／讀者提供）

09/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

