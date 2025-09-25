快訊／涉替國民黨議員林杏兒買票　蕭景田一審無罪

記者黃宥寧／台北報導

前國民黨中常委蕭景田，與北投區黨部執行長曾繁川，遭控在2022年九合一選舉前，先後前往士林、北投多名里長候選人住處拜訪，並交付裝有林杏兒競選文宣及現金1萬元的信封袋，涉賄金額共計新台幣11萬元。士檢2023年依《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪將蕭、曾及9名里長候選人提起公訴，歷經2年7個月審理，士林地院今（25日）宣判，蕭景田無罪。

▲前國民黨中常委蕭景田涉買票，士林地院今宣判 。（資料圖／記者黃宥寧攝）

去年4月29日開庭時，蕭景田重金委任3位律師辯護，包括王昌鑫、前國民黨考紀會主委魏平政、前北檢檢察官蘇振文。他在法庭上鏗鏘表示：「我不認罪，我沒有買票！」強調自己從政40餘年，向來深惡痛絕買票行為，且與林杏兒並無特殊交情，絕無可能替她背負賄選污名。

蕭解釋，他在選舉期間以「敦親睦鄰」為出發點，曾捐助本區議員10至30萬元政治獻金合法公開，給里長候選人的6000至1萬元，卻被檢方認定為行賄，對他相當不公平。

同年7月15日，被告潘萬生、張義博、陳志成、劉序剛、何麗玲、何漢清、郭崇儀、陳壽彭、李秋霞等人均否認犯行。潘姓里長稱，過往輔選經費均由黨部支援，自己責任區屬於議員陳重文，並非聽命於蕭。落選的張義博則喊冤，表示蕭僅寒暄「辛苦了」，便遞上白色信封袋，內裝6000元，事後已繳回；陳志成則解釋，蕭到訪時對其母親表示「紅包是祝賀高票當選」，認為僅屬輔選經費。另有被告稱平時與蕭無往來，否認有收賄犯意，僅視為私人贊助。

起訴書指出，2022年九合一大選期間，共16人涉收受蕭景田、曾繁川所發放6000至1萬元現金，協助替當時選情告急的議員候選人林杏兒拉票。承辦檢察官認定此與先前蕭遭起訴犯行相互牽連，遂追加起訴；另有8名候選人因證據不足獲不起訴。

被起訴名單包括北投區永欣里潘萬生、吉利里劉序剛、稻香里張義博、泉源里陳志成、永明里何麗玲、榮華里何漢清、湖山里李秋霞、振華里郭崇儀、中和里黃景煌、秀山里陳壽彭、清江里李秉廉；士林區福德里楊錦宗、天和里莊福來、東山里陳文賢、三玉里羅志傑及蘭雅里萬天榮，其中多數為現任里長。