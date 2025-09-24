陸消費復甦緩慢　學者揭原因：資源長期側重生產與供給

▲陸消費復甦緩慢，影響經濟表現。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近年消費低迷，對經濟表現造成嚴重影響，儘管已推出多項刺激政策，但復甦步調仍緩慢。對此，北京大學國家發展研究院教授盧鋒認為，消費偏弱現象的深層原因，與大陸公共資源長期側重投資支持發展科技生產力與供給側能力有關，造成了如今「供強需弱」的情況。

盧鋒在網易財經智庫撰文指出， 一段時期以來，大陸經濟增長呈現最終消費相對偏弱特點，世紀之交經濟增速下滑伴隨消費更大跌幅，第一次引發各方對消費偏弱的廣泛關注，「新世紀初年高速增長階段，消費增長仍顯著低於總需求，不過當時投資與外需強勁增長，加上消費增速本身較高，消費偏弱對經濟增長尚未構成現實關鍵約束。

盧鋒提到，過去十多年經濟增速趨勢性回檔，近年進一步出現「供強需弱」態勢，居民消費偏弱成為制約經濟增長的全域性因素之一，「我國經濟增長為何長期存在消費偏弱特點？尤其是近年居民消費不足負面影響明顯增加的原因何在？化解矛盾前提是理解其根源，因而需系統考察居民消費偏弱的形成機制與原因。」

盧鋒表示，消費偏弱短板現象的深層原因，與大陸公共部門資源傳統配置方式有關，「為實現科技和生產力『趕上和超過』國際先進水準這個根本目標，我國公共資源長期側重投資支持發展科技生產力與供給側能力，構成我國經濟長期發展追趕的關鍵支撐力量。」

盧鋒還說，進入市場經濟體制時期後，隨著各類企業總體供給能力顯著增強，加上公共部門投資效率逐步提升，公共資源傳統配置方式內生最終消費相對不足矛盾，長期以來宏調部門需借助「增投資、去產能、擴出口」等手段調節謀求結構平衡。

盧鋒強調，近年產業科技水準進一步提升，經濟增長呈現「供強需弱」格局，上述調節工具利用空間也趨於收窄，「從歷史演變角度看，優化公共資源配置方式，化解消費偏弱結構性矛盾，推動經濟增長邁上新臺階，成為十五五時期需考慮的新的政策選擇。」