光復鄉佛祖街祖孫3人獲救！隔壁一樓遭淹沒　屏東消防已救出61人

記者陳崑福、郭玗潔／花蓮報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖昨(23)日下午2時50分發生溢流，洪水淹進光復鄉市區，截至24日下午5時止造成17人死亡，32人受傷，17人失聯，而罹難的17人中，有8人是佛祖街或敦厚路一帶的居民。來自屏東的搜救人員今天持續搜索，協助受困民眾撤離，稍早又於佛祖街救出爺爺、奶奶及小孫子共3人，隔壁一樓已經遭泥流淹沒，幾乎淹到屋頂，災情慘重。截至今(24)日16時止，總計協助搜索33處所、救出61人，目前救援行動仍持續進行中。

▲前往花蓮支援的屏東搜救人員今天救出多名災民。（圖／記者陳崑福翻攝，下同)

屏東搜救人員今日於台9線以東、台11甲線以北、光復鄉市中心大部分範圍進行搜索，協助災民脫困、帶往安置處所、提供食物飲水、破壞已損壞門窗協助脫困，並完成以無人機災害現場建模以提供指揮官參考、監控管理出勤人員安全、協調其他隊伍功能運作及分工等任務。

據了解，搜救人員於佛祖街救出爺爺、奶奶及小孫子共3人，他們的隔壁鄰居一樓已經遭泥流淹沒，幾乎淹過屋頂，周圍都是不穩固的泥沙地，難以接近。屏東搜救隊運用空拍機前往建模，確認建物受損狀況，研判搜救路線及戰術 ，目前持續處理中。