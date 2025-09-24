爆破就解決了！　傅崐萁批中央不給比照南投堰塞湖爆破處理

記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，一波波泥水激流沖入光復鄉市區淹成水鄉澤國，初步統計至少14人罹難、152人失聯。國民 黨團總召花蓮立委傅崐萁今（24日）表示，台灣哪個堰塞湖是地方政府在管？明明就是中央；他還說，從726就不斷反應，希望中央行政院、國防部用爆破的方式，比照過去南投堰塞湖用爆破的方式，那個也是4000多萬立方米，爆破就解決了。

▲國民黨立院黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

傅崐萁說，今天很難過的，發生這麼大的災難，但是我們在這裡連跟行政院長，請他告訴我們國人，「我們在救災我們在救人，請網軍側翼跟民進黨立委不要再攻擊，這樣可以嗎？」

傅崐萁還說，到底權責單位是誰？從高山上是林業署、河川的中段是水保署、河川的下半是水利署，農業部跟經濟部負責，台灣哪個堰塞湖是地方政府在管？明明就是中央。

傅崐萁提到，從726就不斷在反應，希望中央行政院、國防部用爆破的方式，比照過去南投堰塞湖用爆破的方式，那個也是4000多萬立方米，爆破就解決了。8月時也納入丹娜絲颱風的災後條例，600億的預算也通過了，給行政院處理馬太鞍的堰塞湖，但農業部長一直講說沒有立即危險，事情一發生就如同0403大地震，事情一發生，整個網軍側翼就在攻擊。

「請問，徹夜未眠的整個救災團隊還要受到這樣的攻擊？請問現在政府，良心在哪裡？」傅崐萁直言，權責單位就是行政院，但今天地方政府在救人，那是全面性的網路攻擊，還有沒有人性？

傅崐萁提到，更重要的，現在已經17位罹難，還有100多位失聯，這麼多人因為相信政府沒有立即性的危險，因為相信行政院沒有立即性危險，這麼多人命的傷亡，花蓮縣政府團隊完全按照陽明交大團隊、台大團隊，所有的撤離區，不管是垂避難還是到收容所，全部都做了，但沒想到這次是這麼大、這麼危險。

▲強颱「樺加沙」雖逐漸遠離台灣，但外圍環流持續影響全台，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，空勤總隊直升機持續搜救仍受困房頂的民眾。（圖／記者李毓康攝）