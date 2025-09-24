還原指揮所口角！傅崐萁要中央負責　卓榮泰「救災優先」轉身離去

記者杜冠霖／台北報導

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪水沖毀橋梁灌入光復市區，造成嚴重災情，截至24日上午8時已累計14死、34傷、124失聯。救災行動仍在持續，行政院長卓榮泰也趕往前進指揮所了解狀況，但藍委傅崐萁發言時，不斷強調責任歸屬問題、抱怨網軍攻擊。卓揆則回應，要追究責任之後再來，先討論今天要處理的。傅崐萁則依然砲打中央。卓榮泰不滿表示，救災時間有限，我要先到地方去，「人民等的不是這一刻！」卓隨後離去。傅崐萁則跳針連續怒吼10幾次，這就是中央的態度，雙方不歡而散。

▲傅崐萁、卓榮泰在前進指揮所吵架。（圖／攝影中心攝）



強颱樺加沙外圍環流影響，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨溢堤，不僅沖斷馬太鞍橋，光復鄉市區也湧入泥流，災情相當慘重。行政部門21日後9度預警花蓮縣政府安排撤離，但最後仍釀不幸災情。上午卓榮泰也趕往前進指揮所了解一線狀況。

傅崐萁表示，八月時丹娜絲颱風災後重建600億預算，把堰塞湖放進去、三讀通過，行政院通知地方撤離，院長不要客氣，不管怎麼影射就講清楚，行政院要求三種撤離方式，垂直徹難、依親、到收容所，陽明交大規範撤離三個村，內政部找台大擴大範圍。

傅崐萁指出，徐榛蔚從禮拜日（在國外）就開始聯繫、禮拜一就坐鎮撤離，也謝謝軍方協助，主責單位包含鄉公所一起協助，但垂直撤離部分，就是行政院三種方式其中一種，是憑藉農業部告訴大家資訊，溢流時間70到120分鐘，我再講一次！

此時卓榮泰忍不住打斷表示，我來這裡還有兩三個地方要看，要看今天要處理的問題，要追究責任之後再來談，先來討論今天要處理的問題。

傅崐萁依然故我，他繼續表示，就是潰堤，行政院一直說溢流，時間遠遠不是70到120分鐘可以處理，農業部長八月時講得很清楚，沒有立即性危險，600億叫你去堰塞湖善後，已經給你了，什麼針對哪一個颱風？

卓榮泰此時再打斷，他站起來表示，不好意思，這樣的討論沒有意義，部會首長來是要解決問題，要講可以到立法院講，什麼時候都可以講，救災時間有限，如果現場沒有人發言的話，我要先到地方去。「人民等的不是這一刻！」卓榮泰隨後離去。傅崐萁跳針怒吼10幾次，這就是行政院的態度、這就是行政院的態度。傅崐萁表示，這就是行政院的態度，有看到這麼多人罹難嗎！