政治 政治焦點 國會直播 專題報導

還原指揮所口角！傅崐萁要中央負責　卓榮泰「救災優先」轉身離去

記者杜冠霖／台北報導

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪水沖毀橋梁灌入光復市區，造成嚴重災情，截至24日上午8時已累計14死、34傷、124失聯。救災行動仍在持續，行政院長卓榮泰也趕往前進指揮所了解狀況，但藍委傅崐萁發言時，不斷強調責任歸屬問題、抱怨網軍攻擊。卓揆則回應，要追究責任之後再來，先討論今天要處理的。傅崐萁則依然砲打中央。卓榮泰不滿表示，救災時間有限，我要先到地方去，「人民等的不是這一刻！」卓隨後離去。傅崐萁則跳針連續怒吼10幾次，這就是中央的態度，雙方不歡而散。

▲▼ 國民黨、民進黨在前進指揮所吵架。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲傅崐萁、卓榮泰在前進指揮所吵架。（圖／攝影中心攝）

強颱樺加沙外圍環流影響，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨溢堤，不僅沖斷馬太鞍橋，光復鄉市區也湧入泥流，災情相當慘重。行政部門21日後9度預警花蓮縣政府安排撤離，但最後仍釀不幸災情。上午卓榮泰也趕往前進指揮所了解一線狀況。

傅崐萁表示，八月時丹娜絲颱風災後重建600億預算，把堰塞湖放進去、三讀通過，行政院通知地方撤離，院長不要客氣，不管怎麼影射就講清楚，行政院要求三種撤離方式，垂直徹難、依親、到收容所，陽明交大規範撤離三個村，內政部找台大擴大範圍。

傅崐萁指出，徐榛蔚從禮拜日（在國外）就開始聯繫、禮拜一就坐鎮撤離，也謝謝軍方協助，主責單位包含鄉公所一起協助，但垂直撤離部分，就是行政院三種方式其中一種，是憑藉農業部告訴大家資訊，溢流時間70到120分鐘，我再講一次！

此時卓榮泰忍不住打斷表示，我來這裡還有兩三個地方要看，要看今天要處理的問題，要追究責任之後再來談，先來討論今天要處理的問題。

傅崐萁依然故我，他繼續表示，就是潰堤，行政院一直說溢流，時間遠遠不是70到120分鐘可以處理，農業部長八月時講得很清楚，沒有立即性危險，600億叫你去堰塞湖善後，已經給你了，什麼針對哪一個颱風？

卓榮泰此時再打斷，他站起來表示，不好意思，這樣的討論沒有意義，部會首長來是要解決問題，要講可以到立法院講，什麼時候都可以講，救災時間有限，如果現場沒有人發言的話，我要先到地方去。「人民等的不是這一刻！」卓榮泰隨後離去。傅崐萁跳針怒吼10幾次，這就是行政院的態度、這就是行政院的態度。傅崐萁表示，這就是行政院的態度，有看到這麼多人罹難嗎！

09/23 全台詐欺最新數據

453 2 6200 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

花蓮急需援手！　捐款管道一次看

花蓮急需援手！衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

助災區復原　卓榮泰捐1個月所得至0923堰塞湖災害賑災專戶

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊揭原意

溢流洪水全跑到市區　官員「這次量太大」：超過預估4倍

快訊／賴清德、蕭美琴捐1個月所得　至0923堰塞湖災害賑災專戶

林保署公布應變時間軸　溢流當天曾發「7次紅色警戒」通報花蓮縣府

傅崐萁未對災後重建提建議　行政院重申：中央地方要扛起責任

堰塞湖溢流17死「綠委要政院釋殺傷力消息反擊」？　綠黨團回應了

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

國光女神斷開4年婚淨身出戶　「市場擺攤賣童裝」付龍鳳胎撫養費

美百萬實況主父親癌逝　臨終前仍囑兒「快去直播」網鼻酸

昆凌曝周杰倫「直男發言」　遭爆有了第四胎：目前是沒有

風災重創花蓮釀15人亡！　韓國瑜、江啟臣各捐1個月所得

花蓮光復鄉23日下午因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，引發洪水災害，截至今日15時統計，累積15人罹難、32人受傷，仍有17人失聯。立法院長韓國瑜下午宣布，面對如此災情，他和副院長江啟臣各捐出一個月薪水；立法院以及典亮基金會各捐出100萬元，作為救助經費，希望能協助災民安置、補給物資以及後續必要之重建工作。我們真心盼望能為這片受傷的土地與人們帶來一點溫暖與幫助。

AIT慰問樺加沙災民：心與罹難家屬同在　美國人與台灣人站在一起

溢流後花蓮縣府應變中心才升一級開設　中央至少9次示警啟動撤離工作

還原22日災變中心會議　花蓮憂堰塞湖是未爆彈、劉世芳要3鄉鎮急撤

即／馬太鞍溪民眾受困　直升機吊掛救6男1女

花蓮堰塞湖災情卓榮泰傅崐萁國民黨民進黨行政院水災

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

最不尊重別人的三大星座！

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

