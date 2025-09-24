馬太鞍溪堰塞湖「不能開挖、爆破」　登山作家曝2困難點：學習共存

記者施怡妏／綜合報導

樺加沙颱風帶來強風豪雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨（23）日發生溢流，導致光復鄉一帶災情慘重。喜愛登山的作家「城市山人（董威言）」指出，這座堰塞湖位置偏遠、無道路可及，光是裝水位計都要靠直升機送人過去了，許多專家都有勘查過這座堰塞湖，但他坦言，「在有通達道路之前，任何工程都是空想。」

▲光復鄉市區道路嚴重受創 。（圖，下同／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「城市山人（董威言）」在粉專發文，馬太鞍溪堰塞湖其實位於偏遠地區，根本沒有道路可達，連裝設水位計都得靠直升機運送人員進入。根據國立東華大學整理的時間軸與林業保育署提供的資料，政府早在7月就已著手勘查該堰塞湖，但因地勢複雜且工程難度高，專家當時判斷短期內無法進行降挖、爆破或虹吸等工程，只能擬定中長期對策。

「城市山人」引用美國地質調查局的資料比對，針對堰塞湖的處理方式主要包括分流、抽水、建溢洪道及開鑿排水隧道等，但以馬太鞍地形條件而言，可行方案極為有限。

前內政部長、水利專家李鴻源也曾指出，堰塞湖量體過大，只能靠引流降低傷害，若貿然開挖或爆破反而可能釀成更大災害，「而引流是中長期對策，短期內辦不到。」城市山人指出，依照那邊的地形，在有通達道路之前，任何工程都是空想，「比起耗費巨大資源貪圖一勞永逸、人定勝天，不如想著如何和它『共存』吧。」





此外，針對外界質疑政府反應太慢，「城市山人」指出，溢流發生於9月23日下午2點50分，花蓮縣政府在前一日就已啟動預防性疏散，相關單位也事先進行了演練與影響範圍預測，「那麼災情其實已經降低了。」他認為，應該更深入了解，從警報發出到實際執行撤離，這段時間的應變問題，例如資源是否充足、時間是否足夠等等，「要知道撤離擾民甚鉅，可不是個輕鬆的決定。」

最後他提到，台灣已是高齡化社會，鄉村有許多年長者獨居、行動不便，「要如何在資源匱乏的鄉下及時保護他們，則是另一個議題了。」

．本文獲得「城市山人 Mountain Urbanite 的貼文」授權轉載。

