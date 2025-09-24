黨中央買單！國民黨10/5主席選舉電視政見會　全台6+N場說明會

▲國民黨主席候選人郝龍斌。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席改選將在10月18日進行，黨中央今（24日）召集各候選人陣營，討論黨中央主辦的政見說明會和辯論會場次。歷經1個半小時，最終拍定6直轄市各舉辦1場分區說明會，若有需要會再增加，另外在10月5日舉辦電視政見說明會。代表鄭麗文出席的前立委李德維透露，會中對於要辦幾場分區說明會溝通最久，原先黨中央僅想辦5場，但郝龍斌陣營代表、前中常委蕭景田希望雙北分開辦，而他則是提議基隆、新竹、嘉義、彰化、屏東5地再各辦說明會。

國民黨組發會主委許宇甄會後轉述，今天完成第一次黨主席候選人協調會，過程圓滿平順達成共識，包括要在全國辦理6場以上分區說明會，有需要也會酌量增加，另外會有一場中央黨部舉辦的電視政見說明會，時間在10月5日，這是各候選人代表共同決定的時間。

許宇甄說，希望這場黨主席選舉可以非常公開、公平、公正狀態下辦好工作，也希望候選人可以來場君子之爭。被問到開會花了1.5個小時討論最久的原因為何？許宇甄說明，主要是候選人針對辦理分區場次需要幾場，有一些意見溝通，但大部分都有共識，最後就是決定至少辦理六場以上，至於最後辦理幾個場次，由中央來去做決定，最後有得到一個大家圓滿的共識。

至於電視政見說明會，許宇甄說，以往費用是由候選人平均分攤，但這次由黨中央來負擔所有的費用，粗估6位大概要300多萬元。

代表鄭麗文出席的前立委李德維表示，這次討論最久是為了要辦幾場，因為這次很多黨代表同額競選，希望多辦說明會鼓勵大家出來投票，他建議至少「6+5+N」，除了6都，另外基隆市、新竹、嘉義、彰化、屏東5地也要辦；據他指出，原先黨中央僅要辦5場，其中北部場是台北、新北、基隆、宜蘭、金門、連江合辦，但郝龍斌代表、前中常委蕭景田建議雙北分開辦。

