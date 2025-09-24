當黨魁後找邱毅設「公義部」　張亞中：檢視藍營執政縣市與黨員

▲國民黨主席候選人張亞中。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席候選人張亞中今（24日）表示，國民黨做為最大在野黨，責無旁貸必須站在最前線，勇於揭弊、堅決監督，但監督必須從自己開始，因此如果當選黨主席，未來他將設立直屬於黨主席的「公義部」，除了針對民進黨政府，也將做為國民黨的反貪維權中樞，全面檢視國民黨執政的縣市與從政黨員，建立內部審查與外部通報機制，以對抗貪腐、伸張正義。

張亞中說，「權力可以使人腐化，絕對的權力使人絕對腐化」，這句話正赤裸裸的在民進黨政府身上重演，賴政府上任不過1年多，司法被工具化、行政濫權無忌憚，言論空間急速收縮，而且這些年來台灣司法令人失望，過去他與律師張靜多次聯手抗議司法不公，在前民眾黨主席柯文哲受到不合理的羈押過程中，不只撰文批評，更親自聲援。

張亞中指出，國民黨做為最大在野黨，責無旁貸必須站在最前線，勇於揭弊、堅決監督，但真正的監督必須從自己開始，國民黨如果只盯著民進黨而不敢檢視自己，終將失去人民信任，因此，未來他將立即設立直屬於黨主席的「公義部」，具備專業律師團隊、安全舉報平台、吹哨者保護基金以及法律戰部隊等4大功能，面對民進黨政府任何違法施政、貪瀆濫權，「公義部」將成為第一線法律作戰部隊。

張亞中承諾，未來將邀請前立委邱毅擔任「公義部」負責人，司法改革黨律師張靜、前法官謝啟大等人，也都是未來他要藉重的長才，「公義部」除了針對民進黨政府，更將全面檢視國民黨執政的縣市與從政黨員，建立內部審查與外部通報機制，同時他也將推動國民黨與公民團體、專業協會、吹哨者聯盟建立合作網絡，形成跨界監督聯盟，讓民間力量與國民黨力量結合，成為真正守護民主與公義的社會防線。

