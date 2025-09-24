中秋前夕愛傳遞！士林分署長探視弱勢義務人　盼生活重燃希望

▲吳廣莉分署長（中）親自帶領同仁，會同健保署人員及當地里長前往探視童男，並以分署愛心社名義捐贈慰問金與民生物資。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

中秋佳節象徵團圓與溫暖，法務部行政執行署士林分署特別在節日前夕，啟動愛心關懷機制。分署長吳廣莉親自帶領同仁，連續2日走入社區，分別前往2名弱勢義務人家中致贈慰問金與民生物資，並協助轉介社會福利資源，期盼在月圓人團圓的日子裡，讓弱勢民眾也能感受到社會的溫情，重新燃起對生活的希望。

首位受助的是50歲的楊姓女子，她10多年前因遭受家暴決定離婚，獨自撫養年幼女兒。多年來，她一肩扛起房租與生活開銷，更得承受前夫留下逾百萬元卡債，經濟壓力沉重。命運更在今年5月再度給予重擊，楊女在外出騎車時突然身體不適，送醫後發現雙眼視力嚴重受損，其中一眼幾乎難以治療復原，生活因此陷入困境。

她因積欠7,000餘元健保費遭移送士林分署執行，分署了解狀況後，立即透過健保署「弱勢民眾通報平台」為她申請健保愛心專戶清償欠費，並協助申辦低收入戶資格。9月22日，吳分署長親自帶隊前往探視，見到她住處環境簡陋，僅有最基本的生活設施，沒有電視與沙發等家用器具。分署立即以愛心社名義致贈3,000元慰問金與必需品，盼能稍解燃眉之急。

▲士林分署吳分署長（右）偕同同仁前往訪視，並邀請當地李佳倩里長(左)一同到場關懷，提供必要的協助。（圖／記者黃宥寧翻攝）

另位64歲的童姓男子，因積欠健保費9,000餘元同樣被移送執行。童男無房產，僅暫借居於友人家中，以打零工和每月4,000多元的勞退金維持基本生活，生活拮据。士林分署在了解情況後，積極透過勞動部「就業服務e點通」網站協助他尋找合適的工作機會。

9月23日，吳分署長再度帶領同仁登門探視，並邀請當地里長李佳倩、里幹事一同到場關懷。訪視時，發現童男僅有一張床與少量家具，居住空間狹小而簡陋。分署以愛心社名義捐贈3,000元慰問金與民生物資，李里長也承諾將持續協助，關注他的生活需求。

▲吳分署長(右1)親自前往探視楊女，關心其健康與生活狀況，並與健保署人員討論可行的協助方式，期能減輕其生活壓力。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分署強調，執行工作不僅是依法追討欠款，更要展現「執行有愛」的精神。對於陷入困境的弱勢義務人，分署將持續積極協助轉介社會局、就業服務處等機構，並透過愛心社捐助提供必要援助，讓他們能在逆境中找到依靠。

「執行有愛，公義無礙」，士林分署期盼透過每一次的探訪與協助，讓弱勢民眾獲得實質支持，渡過難關，在人生低谷中看見希望的曙光。