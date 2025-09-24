　
國家級災難！　新竹市「毒汞米」恐成營養午餐

新竹市九甲埔農戶溫先生苦嘆，自家灌溉渠道底泥遭檢出「汞」含量超標，已經繳納公糧者不可考，剩餘的只能無奈配合竹市府銷毀，損失新台幣數萬元。（圖／周志龍攝）

▲新竹市九甲埔農戶溫先生苦嘆，自家灌溉渠道底泥遭檢出「汞」含量超標，已經繳納公糧者不可考，剩餘的只能無奈配合竹市府銷毀，損失新台幣數萬元。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新竹市千甲火車站近期爆出汞米汙染，儘管竹市府對外推稱已匡列2,000坪「汞米田」並全數銷毀稻作，然而據在地民眾爆料，與汞米田共用灌溉面積才不只這小區域，比方鄰戶3分地一期稻也暴露在汞汙染危機中，卻沒被即時列管。CTWANT獨家取得鄰戶600克稻田土壤送驗，一測汞濃度含量居然達每公斤9.41毫克，近乎比禁食門檻每公斤5毫克翻倍，農戶直言「來晚了」，因為一期稻作中不少早已收割送到市農會「繳公糧」難追下落。專家直批，誤食汞濃度極高的米恐伴隨消化道問題，尤其「公糧」專門供給弱勢與國軍，一旦染毒，根本是國家級災難。

7月底新竹市東區千甲「九甲埔」地區驚爆農地被汞污染，高達6分地稻作無奈剷除並銷毀，儘管市府當時推稱已掌控全局，汙染作物絕無流入市面，但讀者向CTWANT直指，灌溉渠道才不只這2,000坪，過幾天市府又悄悄擴大汙染控管範圍，繼而下令鄰近僅引渠道澆水的葡萄田與香蕉田也必須砍除，然已有不少根本已經採收，市府把關「慢半拍」更令在地搖頭。

接獲讀者陳情，CTWANT採訪團隊8月5日跟著台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝等人腳步來到九甲埔，發現當時僅大約2分大的土地已被插上「新竹市農地汙染控制場址」告示牌，但同一支幹管下游，還有廣達3分地未被管制，上面一期稻搖曳生姿，農戶正忙著採收要繳公糧。

彭桂枝繞過田埂渠道走入第一線溝渠，直指這裡是新竹市極少數在未來《國土計畫法》的特農地，其實新竹這幾年一直都有開發計畫，這幾年也從未公開傳出汙染消息，九甲埔「十支幹線」這次事件確實突兀，政府必須查清楚灌溉渠道不應該出現的東西，是哪裡來的，「一定有外來汙染」。

李長榮化工新竹廠1980年代曾因空氣與水污染問題引爆地方怒火，連附近清華大學教師宿舍的教授都受不了，與居民接力圍住廠房出口癱瘓運營，榮化被迫關廠，被視為大學教授參與抗爭運動濫觴。（圖／報系資料照）

▲李長榮化工新竹廠1980年代曾因空氣與水污染問題引爆地方怒火，連附近清華大學教師宿舍的教授都受不了，與居民接力圍住廠房出口癱瘓運營，榮化被迫關廠，被視為大學教授參與抗爭運動濫觴。

前國大代表、環保人士鍾淑姬則介紹，其實九甲埔這裡早在1980年就躍上環保頭條，當時生產福馬林、二甲基甲醯胺及有機溶劑的李長榮化工新竹廠深陷汙染危機，光刺鼻氣味就讓附近居民受不了，附近還是清華大學教師宿舍，那時還在戒嚴，教授們卻「凍未條」出來抗議，驚動時任清華大學校長毛高文也出面調停，榮化卻甩也不甩。

鍾淑姬續指，直到1986年在地農民與居民受不了而升高對立，以混凝土車載運砂石與水泥直接倒在榮化門口築牆封閉廠區，強勢要求榮化封廠並24小時派員站崗，歷經抗爭運動450天，才迫使榮化停工，更是臺灣環境運動的首例。她怒批，由於榮化停工「拍拍屁股」就走人，廠區還留了一大堆「爛攤子」汙染物將近40年，後來輾轉賣給建設公司，近期廠區有在「整理」，極可能廠區汙染物「外流」，才造成近期汙染。

年輕時就曾參與李長榮化工圍廠抗議的前國大代表鍾淑姬（圖）直指，儘管當時成功讓榮化新竹廠停工，廠內卻還保留不少汙染物，恐怕與灌溉水路染毒脫不了關係。（圖／周志龍攝）

▲年輕時就曾參與李長榮化工圍廠抗議的前國大代表鍾淑姬（圖）直指，儘管當時成功讓榮化新竹廠停工，廠內卻還保留不少汙染物，恐怕與灌溉水路染毒脫不了關係。

當時未被列管的農戶溫先生則向記者大吐苦水，坦言這幾年溝渠的水「摸起來怪怪的」，7月市府浩浩蕩蕩跑到隔壁取樣，自己當下早想反應問題，卻苦無「門路」不知如何投訴。在溫先生同意下，CTWANT現場採集了2包各600克土壤，送交環境部許可單位檢驗汞含量。沒想到一驗嚇一跳，竟高達每公斤9.41毫克與6.86毫克汞濃度，雙雙超過了應銷毀門檻每公斤5毫克，更別說與應監測門檻每公斤2毫克差得老遠，實在駭人。

溫先生續指，自家子孫都有穩定工作，耕田只是「做健康」因此稻作多年全數「繳公糧」，反而家裡的米還是自己另外買的，產量好時一年也加減收個新台幣10萬元貼補地價稅，如今卻全部被劃入汙染區禁止販賣，市府口口聲聲的「補償」至今也沒個下文，深怕鋒頭過後就不了了之。

台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝（圖）指著受汞汙染的溝渠無奈直言，順流而下不知還有多少「未爆彈」稻田正受重金屬危害。（圖／周志龍攝）

▲台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝（圖）指著受汞汙染的溝渠無奈直言，順流而下不知還有多少「未爆彈」稻田正受重金屬危害。

CTWANT調查，「公糧」除了戰備用途外，更提供了學童營養午餐與弱勢救助，近年拜食品科學蓬勃發展，米麵條、米泡麵、米麵包等米食加工市場更是公糧的好去處。一名國立清華大學應用生物醫學學者就直指，檢測報告汞數值如此駭人，吃下去可能出現噁心、嘔吐與出血性腹瀉和休克，尤其公糧部分用在營養午餐與國軍，「我的天啊」她不敢想像下一代究竟被毒害了多久。

學者直言，如今已很難溯源去查，因為附近列管的汙染源都有政府單位緊盯而不敢造次，反而台灣不少「家庭工廠」、「農地工廠」根本沒登記，想納管也不知何處下手，像報告中這麼高濃度，極可能是長期洗潔劑等直接排入水圳，一步步改變土壤成分，最後種出「汞米」。

學者提醒，若農戶送驗遇到重金屬問題，千萬不要自行找廠商清淤，因為「你也不知道廠商挖去哪」，而以汞汙染來講，台灣大部分反映在「海鮮」上，若重金屬海鮮與汞汙染的米都吃下肚，「疊加」效果駭人，若民眾很在意，海鮮該酌量食用。學者也呼籲，地方政府該提供農戶免費提供身體健檢，並擴大汙染偵測佈點，才稍稍有望「止血」。

新竹市農會則回應，目前新竹市農會已無收公糧業務，僅提供閒置的朝山倉庫讓農戶有空間放公糧，公糧下落已外包給來自苗栗頭份的義合公司全權負責；義合公司接獲CTWANT電訪時則稱老闆不在，截稿前仍未獲回音。

另外，儘管8月5日CTWANT採訪直擊仍有不少稻作未割除，新竹市政府回應指稱已於7月31日進行稻作剷除銷毀作業，並稱銷毀當日市府人員於作業前現場目測作物完整，應無外流情形。至於賠償金部分，需由所在的新竹市東區區公所受理後，再送竹市環保局審核，竹市產發處已向當事人說明，並協助當事人申請辦理。

周刊王

