南瑤宮9/27祈安遶境9鄉鎮！10/5回鑾彰市「扭蛋」大放送

▲南瑤宮27日將遶境9鄉鎮耗時9天8夜。（圖／彰化市公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

有287年悠久歷史的彰化縣定古蹟「南瑤宮」，歷時兩年多的第一期主結構大整修工程即將完工！為了見證這難得的百年盛事，將舉辦「開基三媽暨十會媽角頭祈安遶境」活動，從9月27日起展開為期九天八夜的祈福之旅，走遍彰化九大鄉鎮市，預計將吸引上萬信眾共襄盛舉，共同祈願國泰民安，並歡慶這座信仰中心再現風華。

創建於清朝乾隆3年（西元1738年）的南瑤宮，是彰化地區極具代表性的媽祖信仰中心。然而，其正殿與三川殿已有超過百年未曾進行全面性修復，長期飽受屋頂塌陷、雨天漏水及白蟻蛀蝕等嚴重問題困擾。為了保存這份珍貴的文化資產，自民國112年6月起，終於啟動了百年來最全面、最系統性的大整修工程，讓古蹟風華得以延續。

彰化市市長林世賢表示，第一期的主結構修復預計在今年底就能正式竣工，屆時將舉行隆重的「入火安座」大典；緊接其後，第二期的彩繪修復工程也將接力展開。

這場別具意義的祈安遶境活動，將於國曆9月27日（星期六）上午7點隆重舉行起駕典禮。由南瑤宮的「開基三媽」會同「十尊會媽」，展開為期九天八夜的遶境巡角之旅，並於10月5日（星期日）回鑾。

▲南瑤宮27日將遶境9鄉鎮，今起置天台。（圖／彰化市公所提供）

遶境隊伍預計將行經彰化市、花壇、秀水、大村、埔心、永靖、田尾、社頭及員林等彰化縣內九個鄉鎮市，沿途將巡視近百個角頭，整個活動的最高潮，將落在第十天（10月5日）回鑾將有「傳統真人藝閣」車隊恭迎，沿路拋送內附有禮品兌換券的「扭蛋」給現場恭迎媽祖的信眾，為傳統宗教盛事增添互動的趣味與驚喜，勢必將現場氣氛炒熱到最高點。

▲南瑤宮27日將遶境回鑾將有藝閣車隊恭迎並沿途送扭蛋。（圖／彰化市公所提供）