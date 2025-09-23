快訊／14縣市豪大雨特報　「3地紫爆」下到明晨

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

中央氣象署針對14縣市發布豪大雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（23）日花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣地區、台東縣地區及高雄市山區、宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣地區、新北市山區、桃園市山區、台中市山區、南投縣山區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，大台北地區、南部地區及新竹、嘉義山區有局部大雨發生的機率。

豪雨特報

影響時間：23日下午至24日晨

＊超大豪雨：屏東縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區

＊大豪雨：高雄市山區、宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣

＊豪雨：新北市山區、桃園市山區、台中市山區、南投縣山區、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、蘭嶼綠島

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、新竹縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市

根據氣象署預報，今日受到颱風外圍環流影響，迎風面的東半部地區、恆春半島及高屏山區雨勢仍持續，易有大雨或豪雨，尤其花蓮、台東地區及東北部、高屏山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，西半部出現短暫陣雨或雷雨的機率也高，基隆北海岸、屏東平地及台南以北山區也有機會出現局部大雨。

明天降雨緩和，花東、恆春整天仍有陣雨及雷雨，中南部及東北部有短暫陣雨，北部也有午後陣雨，花東及恆春要留意大雨及局部豪雨。周四起天氣才會漸趨穩定，恢復典型的夏季午後雷陣雨的天氣型態。



資料來源：氣象署