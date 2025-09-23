大陸首部駐場觀念演出　用科技讓觀眾接觸陝西非遺

▲《無界．長安》演員在機械轉台上表演。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／西安報導

作為大陸首部大型駐場觀念演出，《無界．長安》由張藝謀擔任總導演、沙曉嵐擔任總製作人，創意團隊以中國經典非遺（非物質文化遺產）文化為基底，拾粹陝西代表性元素，用前所未見的方式打破時空界限，構建同一個充滿未來感與科技感的新型舞台。

《無界．長安》基於長安濃厚的歷史文化，整場演出總共分為六個節目，分別是：《和鳴》、《霓裳》、《影人》、《萬象》、《長安》、《傳奇》，集合陝西文化元素符號，在碰撞、探索、交融中呈現「方寸舞台、時空無界，大幕起落、夢想無遠」的意境與思考。

▲演出出動機械手臂等高科技。（圖／記者陳冠宇攝）

升降舞台、機械車台、機械轉台、軌道機械臂、組合式機械臂、雷射鼓陣、全像螢幕、全像投影、電容螢幕、LED升降矩陣、大型操偶、巨型皮影、即時投影交互等20多項技術手段，在《無界．長安》中獲得應用，創造出獨一無二的舞台效果。

據介紹，由於科技發達、觀眾審美提高，團隊希望結合陝西非遺與科技創作，帶給觀眾新的視覺體驗及沉浸式感受。例如，節目中使用國外進口的機械手臂，可以實現孫悟空在空中飛翔遨遊的樣子，這時舞台上是三維立體的畫面，非常具有視覺衝擊力。

▲▼表演使用數位投影營造光影效果。（圖／記者陳冠宇攝）

主創團隊成員介紹，《無界．長安》將唐代文化和陝西文化，包括木偶戲、皮影戲、兵馬俑等融入到創意劇場裡面，表現出「時代與科技」、「時代與傳承」、「時代與發展創新」的概念，讓觀眾經由科技的呈現，與非遺進行接觸，也更加了解非遺文化與西安特色。

觀看表演的四川師範大學歷史系台生廖妤軒受訪表示，這是她第一次觀賞這種科技藝術的舞台劇，看完之後發現，「原來文化就是沒有邊界，他可以突破，他可以創新，他可以跟非遺去結合，還可以與科技去結合」，這是最吸引她的地方，也希望有很多人來看這部舞台劇。

▼大陸首部大型駐場觀念演出《無界．長安》。（圖／記者陳冠宇攝）