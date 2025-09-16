詐騙已高達53億！退休族群受害最深　「人籍合一」防詐零死角

▲▼花蓮市戶政事務所走入社區以「打詐防詐零死角」為主題，結合線上便民服務及長者福利宣導防詐新知。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市戶政事務所走入社區，於9月10日、11日及15日分別前往國威里、民孝里及民政里舉辦「9月宣導日」，以「打詐防詐零死角」為主題，並結合線上便民服務及長者福利政策，讓市民獲取防詐新知與實用資訊。

內政部警政署統計，今年1至6月全台詐騙金額高達53億元，退休人員為主要受害族群。常見手法包括詐騙集團冒用戶政事務所或政府機關名義，誘導民眾提供個資或財產。縣府提醒民眾，遇到可疑電話應立即掛斷，並撥打165反詐騙專線或向戶政所查證，以保障自身權益。

活動中，同時強調「人籍合一」的重要性，呼籲民眾依實際居住事實辦理戶籍遷徙登記，確保戶籍資料正確。另也推廣「自然人憑證＋地籍異動即時通」服務，讓民眾即時掌握不動產異動情形，降低財產遭不法利用的風險。

此外，現場也宣導「戶政線上申辦」服務，透過自然人憑證即可於網路辦理出生、死亡、監護、收養、認領等20項戶籍登記事項，落實「多用網路、少用馬路」，節省往返時間，提供更便利的數位化服務。

針對長者及弱勢族群，縣府提醒，65歲以上長者或持身心障礙手冊者，可持相關證件至戶政所申辦「老人及愛心乘車卡」，享有交通優惠，提升日常生活品質。

花蓮市戶政事務所主任鍾威霆表示，將持續落實縣長徐榛蔚的便民與關懷政策，深入各社區透過多元宣導，結合防詐、數位便民及關懷措施，打造安全、溫馨的服務環境，守護市民財產安全與生活便利。

