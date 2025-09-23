快訊／財產申報再出包被罰72萬　鍾東錦：感謝給我一次學習機會

▲鍾東錦今日在臉書發文針對財產申報一事， 向外界說明 。（圖／翻攝自鍾東錦臉書）

記者楊永盛、潘鳳威／苗栗報導

監察院今(23)日公布第283期廉政專刊，包含各縣市首長，特別的是，在「監察院辦理公職人員財產申報罰鍰處分案件確定名單(114年1月至3月) 」部分，現任苗栗縣長、時任苗栗縣議長鍾東錦再度因財產申報不實被開罰72萬。今日，鍾東錦在臉書發文，向外界說明財產申報等情況。

去年3月監察院公布廉政專刊，指出鍾東錦在擔任副議長期間，申報民國107年11月1日財產時，未如實申報1筆存款、1筆股票及5筆事業投資，且其申報不實理由不足採信，認定為故意申報不實，處鍾東錦新台幣56萬元罰鍰。

此次申報為109年11月1日財產，監察院指出，鍾東錦應依規定據實申報財產，卻未據實申報本人債權1筆。經核受處分人所述申報不實之理由，不足採信，應認定為故意申報不實，處鍾東錦新台幣72萬元罰鍰。而這已是鍾東錦第二次因財產申報不實遭到開罰。

鍾東錦今日下午透過臉書以「若有疏漏，當罰則罰，法律之前人人平等，我也不例外」為題，向外界說明。鍾東錦表示，109年的財產申報在114年確認裁罰，他認為因自己的疏漏，繳納罰金是理所當然。也自認當時（107/109年）政壇資歷尚淺，申報工作做得不夠仔細，雖盡力誠實申報，但仍有改進空間。

他也感謝執法機關給予他一次學習機會，並因它們的嚴謹態度修正了自己的錯誤，對公務人員財產透明化起到正面作用。鍾東錦呼籲，誠實申報是檢驗政治人物的基本方法，更強調「如有漏列的地方，不分藍綠，明察秋毫，找回人民對司法機關的信任感，那麼政府與人民之間的關係，自然更好」。

鍾東錦臉書全文如下：



「若有疏漏，當罰則罰，法律之前人人平等，我也不例外。」

109年時的財產申報，在114年確認裁罰，對於自己的疏漏，繳納罰金以正視聽，是理所當然。

當年我政壇資歷不深（107/109年）很多地方做得不夠仔細，只能就自己所知，盡量做到滴水不漏誠實申報，但顯然我做得還不夠好，檢討的空間還很大，相關機關給了我一次學習的機會，十分感恩。

我們的執法機關態度非常嚴謹，替我修正了錯誤，不但讓我上了一課，也對於公務人員財產透明化，起了正面積極的影響。鍾是國家之福，政府之幸，感謝相關單位的糾正，盡職的監督著我們所有人。

同時我也再次呼籲，誠實申報是檢驗一個政治人物最基礎的方法之一，規則訂定好了，每個人都應該遵守，是多是少，講清楚就好。如果有漏列的地方，不分藍綠，明察秋毫，找回人民對司法機關的信任感，那麼政府與人民之間的關係，自然更好。

謝謝監察院，受教，受教。

苗栗願景，前程似錦

您好，我是鍾東錦。