　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／財產申報再出包被罰72萬　鍾東錦：感謝給我一次學習機會

▲▼鐘東錦今日在臉書發文針對財產申報一事， 向外界說明 。（圖／翻攝自鐘東錦臉書）

▲鍾東錦今日在臉書發文針對財產申報一事， 向外界說明 。（圖／翻攝自鍾東錦臉書）

記者楊永盛、潘鳳威／苗栗報導

監察院今(23)日公布第283期廉政專刊，包含各縣市首長，特別的是，在「監察院辦理公職人員財產申報罰鍰處分案件確定名單(114年1月至3月) 」部分，現任苗栗縣長、時任苗栗縣議長鍾東錦再度因財產申報不實被開罰72萬。今日，鍾東錦在臉書發文，向外界說明財產申報等情況。

去年3月監察院公布廉政專刊，指出鍾東錦在擔任副議長期間，申報民國107年11月1日財產時，未如實申報1筆存款、1筆股票及5筆事業投資，且其申報不實理由不足採信，認定為故意申報不實，處鍾東錦新台幣56萬元罰鍰。

此次申報為109年11月1日財產，監察院指出，鍾東錦應依規定據實申報財產，卻未據實申報本人債權1筆。經核受處分人所述申報不實之理由，不足採信，應認定為故意申報不實，處鍾東錦新台幣72萬元罰鍰。而這已是鍾東錦第二次因財產申報不實遭到開罰。

鍾東錦今日下午透過臉書以「若有疏漏，當罰則罰，法律之前人人平等，我也不例外」為題，向外界說明。鍾東錦表示，109年的財產申報在114年確認裁罰，他認為因自己的疏漏，繳納罰金是理所當然。也自認當時（107/109年）政壇資歷尚淺，申報工作做得不夠仔細，雖盡力誠實申報，但仍有改進空間。

他也感謝執法機關給予他一次學習機會，並因它們的嚴謹態度修正了自己的錯誤，對公務人員財產透明化起到正面作用。鍾東錦呼籲，誠實申報是檢驗政治人物的基本方法，更強調「如有漏列的地方，不分藍綠，明察秋毫，找回人民對司法機關的信任感，那麼政府與人民之間的關係，自然更好」。

鍾東錦臉書全文如下：

「若有疏漏，當罰則罰，法律之前人人平等，我也不例外。」
109年時的財產申報，在114年確認裁罰，對於自己的疏漏，繳納罰金以正視聽，是理所當然。
當年我政壇資歷不深（107/109年）很多地方做得不夠仔細，只能就自己所知，盡量做到滴水不漏誠實申報，但顯然我做得還不夠好，檢討的空間還很大，相關機關給了我一次學習的機會，十分感恩。
我們的執法機關態度非常嚴謹，替我修正了錯誤，不但讓我上了一課，也對於公務人員財產透明化，起了正面積極的影響。鍾是國家之福，政府之幸，感謝相關單位的糾正，盡職的監督著我們所有人。
同時我也再次呼籲，誠實申報是檢驗一個政治人物最基礎的方法之一，規則訂定好了，每個人都應該遵守，是多是少，講清楚就好。如果有漏列的地方，不分藍綠，明察秋毫，找回人民對司法機關的信任感，那麼政府與人民之間的關係，自然更好。
謝謝監察院，受教，受教。
苗栗願景，前程似錦
您好，我是鍾東錦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
14人罹難！「橘色大桶子裝嬰兒」救人畫面曝光
為何不先炸抽堰塞湖？內行解答　連續搶救10hrs「隊員攤地」
丈夫入獄！　安以軒消失10月近況曝
快訊／光復已知14死18傷多人失蹤　1樓長者受困多罹難
高鐵首列打造中「N700ST」雛型曝　運量爆棚史哲2度飛日本
快訊／台東新增1鄉停班課！　3縣9區一次看
「或許多數人對我們產生質疑...」35歲陳敏賜抗韓開轟感性發
鳥鳥亂入「花蓮大橋」40分鐘　網友大歪樓
快訊／國家警報響！　大雷雨襲3縣市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

普發1萬「不領取」掀綠營眾怒　王鴻薇：挑戰人性「踏入必輸的局」

參謀總長命陸軍明花蓮設前進指揮所　第三、四作戰區也整備待命

新兵臉遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵　粉專傻：這種草包怎當國防立委

堰塞湖沖毀光復鄉　卓榮泰成立前進指揮所、明早赴花蓮勘災

花蓮堰塞湖溢流！卓榮泰成立前進協調所　經濟部、環境部、陸軍都進駐

政院指已說清新版財劃法補助事權　北市嗆：只有簡報沒有公文

馬太鞍溪溢流釀災　民進黨速援救災物資、徵調泛舟物品助災民撤離

特搜隊待命中　陳其邁「同島一命」：高雄風災也受各地朋友支援

快訊／馬太鞍溪溢流釀災　賴清德下令：全力助花蓮！國軍儘速投入

花蓮撐住！堰塞湖潰堤沖毀光復鄉　台北先遣搜救隊連夜支援救災

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

花蓮堰塞湖壩頂溢流！　沖毀馬太鞍溪橋空拍畫面曝

王柏傑分手..方志友送「解脫蛋糕」　曝謝欣穎「跟她女兒是忘年之交」

成功嶺新兵打靶重傷！　沈伯洋：國軍裝備常放倉庫積灰塵

花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流 鄰近地區淹水

普發1萬「不領取」掀綠營眾怒　王鴻薇：挑戰人性「踏入必輸的局」

參謀總長命陸軍明花蓮設前進指揮所　第三、四作戰區也整備待命

新兵臉遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵　粉專傻：這種草包怎當國防立委

堰塞湖沖毀光復鄉　卓榮泰成立前進指揮所、明早赴花蓮勘災

花蓮堰塞湖溢流！卓榮泰成立前進協調所　經濟部、環境部、陸軍都進駐

政院指已說清新版財劃法補助事權　北市嗆：只有簡報沒有公文

馬太鞍溪溢流釀災　民進黨速援救災物資、徵調泛舟物品助災民撤離

特搜隊待命中　陳其邁「同島一命」：高雄風災也受各地朋友支援

快訊／馬太鞍溪溢流釀災　賴清德下令：全力助花蓮！國軍儘速投入

花蓮撐住！堰塞湖潰堤沖毀光復鄉　台北先遣搜救隊連夜支援救災

中油勞宅有房無地悲歌！　居民控：工業電價「連冷氣都不敢開」

台鐵鳳林=瑞穗提前搶通　上午8時起全線恢復行駛

秋分到！　4生肖大豐收

洪水強灌花蓮奪14命！救難人員「橘色大桶子裝嬰兒」　救人畫面曝光

佐佐木朗希飆161.9公里！羅伯斯曝25日重返大聯盟角色安排

女外送員拒幫買菸　PO文抱怨「沒遮個資」反挨罰3萬

快訊／光復已知14死18傷上百人失蹤　1樓長者受困多罹難

TOYOTA「新Corolla Cross雙生車」大陸開賣折合45萬新台幣！採第5代油電

坤悅邀震驚13億人「超級演說家」寇乃馨　分享高情商溝通坤粉嗨翻

狠嗆普丁顏面盡失　川普：美國準備「祭重稅」逼停戰爭

【好有愛❤】阿嬤路邊跌倒無力起身...2女學生上前攙扶超暖心

政治熱門新聞

新兵遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵引議

傅崐萁棄選國民黨主席　真正布局曝光

普發1萬「不領取」掀綠營眾怒　王鴻薇：踏入必輸的局

快訊／馬太鞍溪溢流釀災　賴清德下令：全力助花蓮！國軍儘速投入

堰塞湖沖毀光復鄉　卓榮泰成立前進指揮所、明早赴花蓮勘災

參謀總長命陸軍明花蓮設前進指揮所　第三、四作戰區也整備待命

卓榮泰見釋昭慧研議「拒領普發1萬」選項　溫朗東轟：已明顯不適任

堰塞湖工程8月已納特別預算處理　傅崐萁：盼政院負起責盡快解決

即／財產申報再出包被罰72萬　鍾東錦說話了

特搜隊待命中　陳其邁：高雄風災也受各地支援

卓榮泰成立前進協調所　經濟部、環境部、陸軍都進駐

普發1萬政院研議「拒領」選項　學者轟偽善：情緒勒索支持者當沙包

快訊／普發1萬設「拒領」喊卡　行政院：維持原有領取管道

他列5大點反轟釋昭慧：道德綁架製造新的分裂

更多熱門

相關新聞

縣市長財產申報　徐榛蔚夫婦背債4479萬、林姿妙無資產卻背千萬債務

縣市長財產申報　徐榛蔚夫婦背債4479萬、林姿妙無資產卻背千萬債務

監察院今（23）日公布第283期廉政專刊，包含各縣市首長財產申報，其中因涉貪遭判刑12年半、停職的宜蘭縣長林姿妙名下幾乎無資產卻背債1630萬；花蓮縣長徐榛蔚與其丈夫、立委傅崐萁背債4479萬4282元；基隆市長謝國樑事業投資高達5981萬5000元。

又是你！鍾東錦財產申報二度不實　遭開罰72萬

又是你！鍾東錦財產申報二度不實　遭開罰72萬

鍾東錦喊話賴清德「別一下子讓苗栗進步太快」　議員籲債務協商

鍾東錦喊話賴清德「別一下子讓苗栗進步太快」　議員籲債務協商

苗栗打詐全國乙組冠軍　鍾東錦加碼頒發榮譽縣民

苗栗打詐全國乙組冠軍　鍾東錦加碼頒發榮譽縣民

4資深軍官共謀詐取公帑　監院通過彈劾、要求國防部檢討教育訓練

4資深軍官共謀詐取公帑　監院通過彈劾、要求國防部檢討教育訓練

關鍵字：

鍾東錦苗栗縣長監察院財產申報廉政

讀者迴響

熱門新聞

戴資穎積分歸零！英名球評致敬

新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

成功嶺新兵臉中彈！血肉模糊畫面曝光

瘋傳樺加沙近地球上限強度　專家回應

快訊／三颱共舞！　博羅依凌晨生成最新路徑曝

14萬月薪全捐「日常開銷怎辦」　釋昭慧一口氣全說了！

高壓氧艙爆炸！5歲弟治療一半「活活燒死」

馬克宏在紐約街頭被警察攔下　當場打給川普吐槽

日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

新兵遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵引議

郭書瑤為春風動念台中置產！　出國煲愛「先刷百萬」　

賴清德拋5萬免繳稅　財政部揭：有條件

LINE「12款免費貼圖」限時下載！小水豚、台8女神曾莞婷

郭書瑤、春風爆萌愛芽！密勾逛街…遇偷拍秒躲大樓

OL遭「惡魔丘比特」迷昏　淫邪清潔工落網

更多

最夯影音

更多
驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地
花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面