樺加沙才要離開　可能又有新颱風模擬路徑曝

▲樺加沙將逐漸遠離台灣。（圖／CIMSS）



記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風樺加沙才準備要離開，氣象專家吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬顯示，未來一周另有一熱帶擾動在菲律賓東方海面發展，系集平均路徑大致通過菲律賓，朝海南島前進，成颱的機率約70%，對台無影響。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，樺加沙今天將通過東沙島附近，受颱風及其外圍環流與地形的交互作用，東半部及高屏有明顯降雨，宜花東及高屏山區慎防大量降雨致災，山區及沿海的強風將逐漸減弱，仍應注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼最新颱風動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

吳德榮說，周三樺加沙進入廣東海面，受颱風外圍環流與地形的交互作用，花東及屏東山區仍應續防大量降雨；周四樺加沙遠離，清晨花東及恆春半島仍有降雨，白天起轉晴朗炎熱，全台最高溫升至38度；周五至下周一各地晴朗炎熱，全台最高溫升至38度以上，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率，東半部偶有零星短暫降雨。

吳德榮提到，由於樺加沙中心附近平均風速最強達58米／秒，已穩居今年的「風王」，颱風中心通過巴士海峽，即使離台灣甚遠，颱風邊緣及外圍環流與地形的交互作用，仍帶來不小的威脅。

吳德榮分析，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，樺加沙將於周三下午在珠江口與雷州半島之間登陸，由於其強度減弱得很緩慢，對港澳、兩廣構成極大威脅，若有相關行程應注意。

吳德榮表示，至於浣熊颱風，無論各國官方氣預測或模式模擬，距台灣都很遙遠，無威脅；最新歐洲系集模式模擬顯示，未來一周另有一熱帶擾動在菲律賓東方海面發展，系集平均路徑大致通過菲律賓朝海南島前進，成颱的機率約70%，對台亦無影響。

▼最新歐洲模式系集模擬。（圖／翻攝weathernerds）



▼新熱帶擾動成颱機率約70%。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

