戲曲學院懲處狼師「終身不聘任」　聲明：持續提供受害學生輔導

記者林育綾／台北報導

國立台灣戲曲學院因校內性平案件延宕處理，引發教育部凍結2.5億元補助爭議，校方今（22日）發布最新聲明，說明涉案2名教師均已於113年6月、7月完成解聘程序，終身不得再擔任教師，並針對校內行政失職人員進行懲處，強調將持續配合教育部辦理，並提供受害學生心理支持，避免事件重演。

國立戲曲學院遭爆，2度違背教育部指示，疑似袒護狼師與涉及行政違失的校務高層，不但遲遲未懲處，還讓其仍從事和該校學生接觸的工作，因此遭教育部大幅凍結預算。校方緊急於19日下午召開教評會，通過懲處4名性平案違失者，並將處置結果呈報教育部，同時發表聲明。

校方發出聲明表示，李姓與王姓兩位教師涉及嚴重校園性別事件，危害學生身心與校譽，自112年8月1日現任校長李揚上任前即已停職，並未再入校園。經校方調查後，依程序提報，兩人分別於113年6月18日、7月31日遭解聘，且終身不得為教師。

聲明中也說，過去校內調查及行政作為多所違失，相關主管及承辦人未及時受到懲處，監察院於今年2月完成調查並提出糾正。教育部要求學校依法議處相關人員，校方經召開教評會後，已於114年9月19日通過行政違失審議，對2位專任教師予以解聘、2位兼任教師則終止聘約，4人皆終身不得聘為教師，處置結果於22日呈報教育部審核。

此外，校方表示，針對受害學生的保護與後續輔導，已依教育部指示辦理，並委託台灣輔導與諮商學會，提供定期心理輔導與諮商服務，協助情緒支持與心理調適。學校也將持續進行性別平等與法治觀念宣導，提升師生意識。

對於外界關注該案是否與校長連任布局有關，校方未正面回應。不過聲明中強調，現任校長李揚自112年8月到任以來，依法行政、推動團隊改組，盼能安撫受傷學生與家長，杜絕校園性別事件再發生。

國立台灣戲曲學院聲明全文如下：

一、國立台灣戲曲學院再次重申，李師和王師二人涉及校園性別事件，嚴重危害學生身心及本校校譽，現任校長李揚112年8月1日到任前，二人即已停職接受調查，未再入校園。後經校方調查並依程序提報，已分別於113年6月18日及113年7月31日完成解聘處分，終身不得為教師。

二、因之前校內調查程序及行政作為多有違失，時任主管與承辦人員未曾受到懲處，監察院完成調查並提出糾正，要求教育部督促本校進行相關人員議處，然本校教評會未能依法規與性平會調查報告審議，導致教育部暫緩補助經費之核撥。經李揚校長在二校區進行背景及法規說明後，全體教職員工有充分理解，114年9月19日校教評會完成行政違失審議，二位專任教師予以解聘，且終身不得聘任為教師；二位兼任教師予以終止聘約，且終身不得聘任為兼任教師。今（9月22日）將結果陳報教育部審核。

三、對於受害學生之保護與後續輔導，本校均依教育部指示辦理，由台灣輔導與諮商學會專案提供被害學生定期心理輔導諮商服務，以協助其情緒支持及心理調適。本校亦持續強化宣導，以提高專兼任教職員工及學生的性別平等意識與法治觀念。

四、李揚校長112年8月1日上任迄今，恪守依法行政，帶領新團隊，依法依規完成李師和王師二人涉及的重大性別事件調查，希望受到傷害的學生能得到安慰，希望對家長有所交待，也期望全體教職員工一起努力，杜絕校園性別事件再發生。