生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

戲曲學院懲處狼師「終身不聘任」　聲明：持續提供受害學生輔導

▲▼國立台灣戲曲學院因校內性平案件延宕處理，引發教育部凍結2.5億元補助爭議，校方今（22日）發布最新聲明。（圖／翻攝自國立台灣戲曲學院官網）

▲國立台灣戲曲學院針對校內性平案件，召開會議並發布最新聲明。（圖／翻攝自國立台灣戲曲學院官網）

記者林育綾／台北報導 

國立台灣戲曲學院因校內性平案件延宕處理，引發教育部凍結2.5億元補助爭議，校方今（22日）發布最新聲明，說明涉案2名教師均已於113年6月、7月完成解聘程序，終身不得再擔任教師，並針對校內行政失職人員進行懲處，強調將持續配合教育部辦理，並提供受害學生心理支持，避免事件重演。

國立戲曲學院遭爆，2度違背教育部指示，疑似袒護狼師與涉及行政違失的校務高層，不但遲遲未懲處，還讓其仍從事和該校學生接觸的工作，因此遭教育部大幅凍結預算。校方緊急於19日下午召開教評會，通過懲處4名性平案違失者，並將處置結果呈報教育部，同時發表聲明。

校方發出聲明表示，李姓與王姓兩位教師涉及嚴重校園性別事件，危害學生身心與校譽，自112年8月1日現任校長李揚上任前即已停職，並未再入校園。經校方調查後，依程序提報，兩人分別於113年6月18日、7月31日遭解聘，且終身不得為教師。

聲明中也說，過去校內調查及行政作為多所違失，相關主管及承辦人未及時受到懲處，監察院於今年2月完成調查並提出糾正。教育部要求學校依法議處相關人員，校方經召開教評會後，已於114年9月19日通過行政違失審議，對2位專任教師予以解聘、2位兼任教師則終止聘約，4人皆終身不得聘為教師，處置結果於22日呈報教育部審核。

此外，校方表示，針對受害學生的保護與後續輔導，已依教育部指示辦理，並委託台灣輔導與諮商學會，提供定期心理輔導與諮商服務，協助情緒支持與心理調適。學校也將持續進行性別平等與法治觀念宣導，提升師生意識。

對於外界關注該案是否與校長連任布局有關，校方未正面回應。不過聲明中強調，現任校長李揚自112年8月到任以來，依法行政、推動團隊改組，盼能安撫受傷學生與家長，杜絕校園性別事件再發生。

國立台灣戲曲學院聲明全文如下：

一、國立台灣戲曲學院再次重申，李師和王師二人涉及校園性別事件，嚴重危害學生身心及本校校譽，現任校長李揚112年8月1日到任前，二人即已停職接受調查，未再入校園。後經校方調查並依程序提報，已分別於113年6月18日及113年7月31日完成解聘處分，終身不得為教師。

二、因之前校內調查程序及行政作為多有違失，時任主管與承辦人員未曾受到懲處，監察院完成調查並提出糾正，要求教育部督促本校進行相關人員議處，然本校教評會未能依法規與性平會調查報告審議，導致教育部暫緩補助經費之核撥。經李揚校長在二校區進行背景及法規說明後，全體教職員工有充分理解，114年9月19日校教評會完成行政違失審議，二位專任教師予以解聘，且終身不得聘任為教師；二位兼任教師予以終止聘約，且終身不得聘任為兼任教師。今（9月22日）將結果陳報教育部審核。

三、對於受害學生之保護與後續輔導，本校均依教育部指示辦理，由台灣輔導與諮商學會專案提供被害學生定期心理輔導諮商服務，以協助其情緒支持及心理調適。本校亦持續強化宣導，以提高專兼任教職員工及學生的性別平等意識與法治觀念。

四、李揚校長112年8月1日上任迄今，恪守依法行政，帶領新團隊，依法依規完成李師和王師二人涉及的重大性別事件調查，希望受到傷害的學生能得到安慰，希望對家長有所交待，也期望全體教職員工一起努力，杜絕校園性別事件再發生。

09/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針
《戲說台灣》菜瓜布修煉成仙子！　「一看竟是Lulu」
「檢連30問」都拒答！　李文娟泣訴：檢調問案很兇
快訊／飾金再飆新天價　銀樓老闆：拿8兩來給你百萬

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

陳漢典閃婚Lulu喊她老～同事　吳宗憲難以置信.小S以為在騙

八點檔女星江祖平最近連日踢爆三立副總龔美富兒子龔益霆涉嫌下藥性侵、偷拍、性騷，引起各界熱議。社會民主黨台北市議員苗博雅表示，違反意願，就是性侵。交往關係不是違反意願的藉口，權勢不是為非作歹的護身符；檢方毋枉毋縱，早日讓真相水落石出，還給受害者公道，是人民共同的期待。

