正妹幫郝龍斌代抽籤意外吸睛！爸爸說話了　網嗨喊：出道演藝圈吧

▲郝龍斌代抽人葉喆榛意外吸睛。（圖／翻攝郝龍斌臉書）

圖文／CTWANT

國民黨主席選舉號次抽籤20日舉行，而一名年輕女子幫郝龍斌抽籤意外吸睛，引發網友討論，其實她是律師葉慶元女兒葉喆榛，葉慶元也回應，「感謝大家對小女的厚愛！」

▲「貝貝」葉喆榛（右二）。（圖／翻攝郝龍斌臉書）

據悉，這次國民黨主席選舉有6位參選人，都通過中選會資格審查，1到6號分別為張亞中、蔡志弘、羅智強、郝龍斌、鄭麗文、卓伯源。

20日進行號次抽籤時，只有蔡志弘到場，有些參選人請他人代抽，也有人直接由國民黨副主席連勝文代抽，而葉喆榛則幫郝龍斌代抽。當晚，葉慶元也在臉書發文，「感謝大家對小女的厚愛！」

此文一出，不少網友留言讚「看到電視畫面，還想說好眼熟呢！是哪個明星，現在知道了，眼熟的是爸爸，哈哈哈哈！但是真的很漂亮又有氣質」、「這麼多人說國民黨要世代交替，乾脆請令千金也登記參選」、「天啊！這是要出道演藝圈吧」、「如果我未婚一定喊岳父」；立委翁曉玲也表示，「有帥父必有美女！令璦風采媲美所有黨主席候選人。」

