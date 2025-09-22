中和小姊弟找到了！家長Threads急求助　超多熱心網友協尋

▲學童失蹤，家長急找人，所幸最後在饒河夜市路近的八德停車場尋獲。（示意圖與本文無關／記者李毓康攝）



記者張靖榕／綜合報導

新北市中和區一對年僅11歲與10歲的姊弟21日早上出門後失聯，家長焦急萬分，於社群平台Threads發文公開協尋，並說明最後的目擊時間與地點，獲得大批網友轉發協助，終於在當晚於台北市饒河夜市一帶順利尋獲兩名孩童，所幸人平安無事。

根據家長當時的協尋貼文指出，兩姊弟於21日上午搭上311號公車，約10時47分於辛亥路一段與羅斯福路口下車，之後沿羅斯福路四段單號方向步行。家長也提供兩人外觀特徵：姐姐身穿橘色球衣、黃色短褲並背著後背包；弟弟則穿著錦和國小藍色球衣與藍色短褲，背紅色後背包。貼文一出，網友紛紛響應協尋，相關訊息在網路上迅速擴散。

直到晚間11時許，兩人仍未現身，引發社群廣泛關注，許多民眾表示願意加入尋找行列，希望能幫助家屬早日找回孩子。

所幸不久後傳來好消息，家長於今（22日）凌晨再度發文，表示兩名孩子已在台北市饒河夜市附近的八德停車場被尋獲，並對外界表達萬分感謝，「真的非常感謝大家的擔心與關心！孩子們都很平安！」

對於先前貼文中因無法提供監視器畫面證明而一度遭部分網友質疑為假消息，家長也出面說明，「當時一心只想著孩子安危，無暇解釋；真的可以理解大家的保護意識，並感謝大家的善意與協助」，並表示貼文刪除是因應警方提醒無法拍照錄影，並無惡意。