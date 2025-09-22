不是橄欖油！營養師讚「1油品」香又養生：可抗老、調節膽固醇

▲麻油不只是香味濃郁，還含有維生素E等多種營養。（圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

麻油是台灣常見的家常菜食材，特別是在秋冬季節，常被用於麻油雞、麻油麵線等暖身補氣的料理。營養師劉怡里就指出，麻油是香味十足又養生的食用油，不僅富含不飽和脂肪酸，更有助於維持血脂健康、調節膽固醇、加強骨骼健康。

劉怡里近日在臉書粉專發文表示，多數人因怕胖、擔心血脂過高，都會特別忌口油脂，其實適當的油脂對身體健康是十分重要的，無油飲食更是健康的大忌，會造成脂溶性營養素不足、骨鬆、掉髮、皮膚乾燥發癢、影響生育等等，並讓荷爾蒙調節出現問題。

劉怡里說到，國健署在《每日飲食指南》說明，6大類食物都要攝取，其中油脂與堅果種子類，建議每天攝取3至7茶匙的油脂與堅果種子1份，而麻油就是很好的來源，可以在一餐中使用1至2茶匙來烹調。

劉怡里指出，麻油不只是脂肪酸比例好，更富含人體所需要的維生素E、植化素等，是很好的食用油。

劉怡里介紹，麻油內含「木酚素類」（Lignans），其中芝麻素（Sesamin）是屬於木酚素類化合物，是一種存在於芝麻中的天然植化素，能提高抗氧化能力，舒緩女性更年期不適，加強骨骼健康；維生素E則主要富含γ-生育酚，能保護細胞膜，延緩衰老。

劉怡里說明，麻油裡的「植物固醇」（Phytosterols）結構與人體膽固醇相似，可以維持血脂健康，有效調節膽固醇；「酚類化合物」（Phenolic compounds）可抵抗氧化壓力，預防粥狀動脈硬化、降低癌症發生率。

劉怡里也建議，麻油菠菜、麻油炒蛋、麻油雞等，都是提供健康很好的油脂來源，許多人在烹煮麻油料理時，會加入薑和米酒一起料理，如果怕躁的人，也可以少加一點，單純使用麻油來料理。

▲若怕吃了會上火、躁熱，料理麻油雞時就別放薑與米油。（示意圖／翻攝自photoAC）

