中鋼焦爐氣洩漏引火警！小港廠區狂飄黃黑濃煙　環保局開罰了

▲中鋼小港廠區發生火警。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

中鋼公司小港廠區今（21）日上午發生火警！煉焦工廠因排氣機施工時故障跳機，導致「焦爐氣洩漏」引發火災，廠區狂飄黃黑色濃煙，目前火勢已獲得控制，環保局到場監測，判定違反空污法，將裁處10萬至500萬罰鍰。

事發在21日上午9點41分，消防局接獲報案指出，小港區中鋼路發生火警，消防局出動11車27人前往搶救，火勢於上午11點23分獲得控制，所幸無人受傷受困。

▲廠區內飄散黃黑色濃煙。（圖／記者許宥孺翻攝）



消防局長王志平表示，因四階煉焦工廠發生燃燒現象，主要會產生焦爐氣，但排氣機發生故障，導致氣體無法回收，導致有濃煙燃燒現象，現場要求中鋼公司啟用16座排燒塔，目前狀況已穩定，後續請中鋼消防隊持續警戒。

環保局指出，今日上午AI雲端監控系統發現臨海產業園區有黃黑煙，發現「中鋼公司」W25媒化學製程，因排風機施工過程(盲封)焦爐氣洩造成火災，火勢蔓延導致3號焦爐主要排氣機控制線毀損造成跳俥，導致粗焦爐氣由爐頂排燒塔直接排放，產生明顯粒狀物，違反空污法32條規定，將裁處10萬至500萬罰鍰。

▲環保局到場監測空氣品質，認為違反空污法，依法開罰。（圖／記者許宥孺翻攝）



環保局空污小組於現場進行環境偵測，五用氣體偵測器：硫化氫0.9ppm，FID為2.1ppm，總懸浮微粒0.021mg/m3。截至今日中午12點，全市感測器約介於2～23μg/m3之間，整體濃度已下降至環境濃度並無異常，目前焦爐排氣明顯減少，環保局仍持續於現場進行環境監測。

市長陳其邁也在臉書發文提醒，由於目前風向為偏西風，導引污染物往東影響，預估小港區、大寮區及林園區空氣品質將受影響，呼籲市民盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出請戴好口罩。