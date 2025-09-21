蔡國強煙火轟炸喜馬拉雅山　專家籲嚴懲：需幾十年、上百年恢復

記者蔡紹堅／綜合報導

戶外品牌始祖鳥與藝術家蔡國強在喜馬拉雅山脈燃放彩色煙火《升龍》，遭輿論罵翻，緊急發出道歉聲明，表示將全力補救。始祖鳥與蔡國強的行為也觸怒了專家及學者，呼籲官方應嚴格執法。

根據《科技日報》報導，植物學者劉公社指出，生態環境是人類賴以生存的資源和財富，保護好地球生態環境，人人有責，「青藏高原是亞洲水塔，世界生物多樣性中心之一，但生態環境非常脆弱，植被生長緩慢，生態一旦破壞，極難恢復，需要幾十年、甚至上百年才能恢復。」

▼彩色煙火《升龍》。（圖／翻攝微博）



劉公社強調，藉由此事件的教訓，呼籲國家嚴格執法，制止破壞生態環境的行徑，同時呼籲，社會各界需要進一步提高環保意識，共同保護好人類賴以生存的家園。

首都師範大學副教授顧有容表示，這場不到一小時的「高原煙花表演」，有可能造成多個方面的環境影響，「影響程度有多嚴重、是否觸犯法律，從有限的現場圖片和視頻中還看不出來，需要詳細的事後評估和監測才能判定。」

顧有容說，無論如何，這都是一場完全沒有必要的表演，「它侵犯了屬於全民的環境和自然資源，卻只滿足了藝術家的表現欲和品牌的傳播需求，實在應該引以為戒。」

顧有容還說，如今品牌方和藝術家都道歉了，但對植被、動物、生態環境造成的影響已經造成，公正的評估和實質的彌補舉措才是更重要的。

▼藝術家蔡國強。（圖／翻攝微博）

