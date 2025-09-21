強颱「樺加沙」暫居今年風王　移動過程恐再增強

記者周湘芸／台北報導

強颱樺加沙移動過程持續增強，中央氣象署預估其近中心最大風速將再增強至每秒58公尺，七級風平均暴風半徑則維持300公里。臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，樺加沙強度大躍升，暫居今年風王，且還有增強空間。

▲臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，樺加沙強度大躍升，暫居今年風王。（圖／取自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

根據氣象署資訊，樺加沙颱風今天下午2時中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約680公里海面，以每小時19公里速度，向西北西轉西進行，中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風平均暴風半徑300公里，十級風平均暴風半徑120公里。

氣象署簡任技正伍婉華指出，樺加沙颱風結構完整、暴風圈寬廣，未來強度將持續增強，近中心最大風速將從現在的每秒53公尺，增強為每秒58公尺，七級風平均暴風半徑預估則維持300公里。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今也發文指出，樺加沙強度大躍升，直接超越西北太平洋上的另一強颱「浣熊」，暫居今年風王，且還有增強空間。

氣象署表示，今天下午2時樺加沙颱風海上警戒範圍除了東南部海面及巴士海峽，再新增台灣海峽南部，預計傍晚5時30分發布海上陸上颱風警報，屆時首波警戒範圍預估為恆春半島，晚間陸續涵蓋到屏東縣及台東縣。