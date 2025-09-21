影／賴清德又遭AI深偽變造　稱中國強大！美擋不住應趁現在多撈點

▲總統賴清德近期遭到AI深偽變造。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

國際社會近期注意到，AI語音深偽技術已成為威權國家對民主國家進行資訊戰的新形態武器。一位國安人士21日受訪時表示，過去3個月來，美國國務卿盧比奧遭冒用進行外交詐騙，總統賴清德也再次被製作深偽影片帶虛偽風向，而且都是透過AI深偽技術，好比模擬賴清德與副總統蕭美琴兩人對話，賴清德在片中說出，「現在中國大陸愈來愈強大」、「把美國的裝備全買過來，也打不過中共」、「我們得趁這段時間多撈點，以後就沒有機會了」等語。

國安人士表示，今年6月，不法分子利用AI生成的盧比歐聲音與文字風格，通過即通訊軟體及簡訊、語音信箱等方式偽裝成盧比歐，向至少三位外國部長、一位州長及一名國會議員發送訊息，意圖獲取機密情報或帳戶存取權。

他說，本案當時雖然沒有造成實際危害，但美國國務院隨即向所有駐外使領館通報風險，提升網路安全防護措施，並與包含FBI在內的執法部門合作調查。

在台灣方面，國安單位近期也注意到，9月17日時YT頻道「AI命運共同體」就出現一段標題為「賴清德投入9000億軍費竟然是為了！」的影片。

在該影片中，是模擬賴清德與副總統蕭美琴兩人對話，經過AI變造的賴清德在片中說出，「現在中國大陸愈來愈強大」、「美國已無法遏止中國，沒準哪天就把我們交易出去」、「就是把美國的裝備全買過來，我們也打不過中共」、「我們得趁這段時間多撈點，以後就沒有機會了」等語。

國安人士指出，這段由AI生成，全長48秒的深偽造假影片，幾乎劇本般的依序傳遞「挺中」、「疑美」、「疑軍」、「疑賴」的標籤，符合北京長期以來對台灣攻擊的造謠敘事。該頻道於今年7月底才建立，但在短時間就累積超過1.2萬名訂閱者，發表超過50部影片。

一位資安人士則分析，該頻道除了使用簡體中文，用字、語境與輸出敘事等均與中國官媒相同，明顯是中國在社群的協力者。他指出，北約戰略傳播卓越中心研究發現，俄羅斯操控上百個Telegram頻道與網站，使用生成式AI生成政治新聞、造假文章、歧視性圖卡，並透過上述平台互相深度交叉引用，甚至使用AI語音與臉部深偽技術變造影片，讓知名人士看似在網路上發表從未說過的言論。

此外，今年8月，美國范德比大學國家安全研究所發現，一家與中國軍方關係密切，名為中科天璣的公司，透過系統持續從社群媒體挖掘超過5,000個台灣民眾帳號資料，建立動態的心理側寫，包含對中態度、政治傾向，甚至包含個人的價值觀、信仰、情感傾向等，將生成式AI與龐大的個人資料庫整合。

據指出，這些內容用於2024年總統大選時，對這些帳號投放如貪腐、投降等對政府不實的指控，並在社群媒體發布深偽影片，試圖影響大選結果。

根據范德比大學取得的文件，中科天璣在台灣之前，已經成功運用其技術，壓制外界對2020年香港國安法的反對聲浪，當時透過香港18萬個推特帳號中辨識出數千名參與者與意見領袖，再透過旗下的假帳號大軍，進行網軍攻擊。

對此，資安人士表示，這幾乎與台灣近年遭受的混合戰模式相同，都是透過錯假帳號在社群發表文字、影音等錯假內容，再藉由特定媒體輸出變成「新聞」，影響民眾對議題判斷，試圖大規模操控輿論。

國安人士表示，使用AI深偽造假影片，透過複雜的操作模式，嘗試洗腦民主陣營的國民，進而大規模操弄輿論，這樣不可思議看似電影情節的劇情，已經在真實世界上演。他說，必須提醒國人除了增強媒體識讀能力，遇到不合邏輯的影片或詭異論述，務必進行事實查核。