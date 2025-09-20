英美歐力挺台灣全社會防衛韌性　AIT：展現賴總統願景與承諾

▲總統賴清德出席「韌性台灣·民主永續」國際論壇。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

總統府舉辦的「全社會防衛韌性國際論壇」今（20日）登場，超過20位國際訪賓、16個駐台辦事處出席；其中，美國在台協會代理處長梁凱雯、歐洲經貿辦事處長谷力哲、英國在台辦事處代表包瓊郁，更在今日的論壇還有一場「焦點對談」，從各自國家的經驗出發討論台灣的全社會防衛韌性工作。3位代表都讚賞台灣推行的防衛韌性工作，甚至直言「台灣全民安全指引」的重要性「小紅書根本無法相比」。

梁凱雯表示，全社會防衛韌性委員會體現賴總統的願景與承諾，展現台灣在提升全社會防衛韌性方面的決心，對於委員會匯集來自不同專業領域的委員，創建解決問題的平台，「確實擴大韌性倡議的範圍與影響」。梁凱雯也強調，在強化全社會防衛韌性上，台美將持續在網路安全、能源安全、通訊與健康等各項議題上進行合作。

谷力哲則以歐盟經驗為例，日前歐盟推出「整備聯盟戰略（Union Preparedness Strategy）」，將經濟、氣候、健康、數位、安全、社會與民主等六大面向一併考量。他認為，這些層面環環相扣，若忽略其中任何一項，其他面向就會被削弱。

此外，谷力哲也特別點出「志工文化」的重要，他以奧地利為例，表示奧地利有900萬人口、有33萬名消防志工，這樣的民防基礎凸顯了全民參與是韌性的支柱。

谷力哲提醒，假訊息與資訊操弄已經對民主社會造成實際風險，歐盟對此投入大量資源應對，他也建議台灣在發展韌性時，需兼顧資訊空間的保護與社會溝通，讓民眾理解為何韌性的重要。谷力哲強調，歐洲與台灣雖處於不同環境，但透過交流經驗、靈活調適，他相信台灣能進一步強化社會的整體防衛與備災能量。

包瓊郁則對台灣的全社會防衛韌性工作抱持高度評價，「危機應對能力已經深深植根於台灣，所以我對台灣的危機應對能力有信心」；他表示，英國的全社會防衛韌性著重於「公私協力夥伴關係」（PPP），強調這是英國危機應變中相當重要的一部分，提醒台灣「不要忘記 PPP」，政府的國家架構、企業提供更靈活的物流、供應鏈與服務能量，彼此形成互補。

而對於台灣近日推出的新版「台灣全民安全指引」，包瓊郁盛讚，該指引充分向民眾說明當危機來臨時，每個人民所需的準備及角色，直言這本小橘書的重要性「小紅書根本無法相比」。