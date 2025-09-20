　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘭陽女中學生發與總統合照卻遭小草出征　他批白營撕裂社會

▲▼總統賴清德前往宜蘭蘭陽女中視導「114年國家防災日」相關活動。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲總統賴清德前往宜蘭蘭陽女中視導「114年國家防災日」相關活動。（圖／翻攝賴清德臉書）

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德昨前往宜蘭蘭陽女中視導「114年國家防災日」相關活動，現場也有學生詢問合照，活動結束後，女學生將與總統合照發至社群，未料卻被民眾黨支持者、粉專出征、嘲諷。對此，媒體人張禹宣今（20日）批評，民眾黨的存在就是倚仗在台灣撕扯分裂的傷口之上，連學生因元首到訪感到興奮與雀躍都不允許，刻意操弄對立撕裂社會。

賴清德昨前往宜蘭蘭陽女中視導「114年國家防災日」相關活動，現場有學生詢問是否能合照，賴清德與課堂教師確認同意後，和現場學生合影，也有女學生將與總統合照發至社群，未料卻被民眾黨支持者、粉專出征、嘲諷「這就是你為什麼需要讀書」、「可悲學店」、「職業學生」、「賴x頭」、「青鳥培訓所」、「他有沒有叫你們拍手啊」等語。

對此，張禹宣指出，身為宜蘭出身的學子他想說幾句，很多人可能不明白，宜蘭傳統的普通高中只有三間，住在南邊的讀羅高，北部的男生讀宜中、女生讀蘭女。除了技職學校的教育升學體系，這就是宜蘭學子「唯三」能夠升學的普通高中。

張禹宣說，當今天小草為了在防災演練與賴清德合照出征蘭女，等同是向宜蘭過半的女性宣戰、扣帽。背後代表的符號不只是厭女、對於城鄉差距的歧視與不理解，更驗證一件事情，民眾黨的存在，是倚仗在台灣撕扯分裂的傷口之上，是寄生在對於賴清德仇恨值極大化的渲染與擴散，這才會張狂到失去控制，連非都會的學生對於我國元首到訪感到興奮與雀躍都不允許。

張禹宣表示，曾幾何時，十年前藍綠還能共同合作、非選舉期間一起辦活動上節目互相拉抬；曾幾何時，所有的網路貼文與政治焦點都只剩下撕扯與對立。為了台灣、為了和解，這就是他始終堅定不移站在詐騙集團與邪教組織對立面的理由，因為民眾黨不倒、台灣不會好。

