社會 社會焦點 保障人權

又見「地面師」！3被害人抵押房產遭詐2200萬　囂張掮客陪領款

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲周姓男子（紅圈處）擔任掮客角色，大膽陪同受害人前往郵局領錢，從中抽取高額佣金。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

刑事局中打偵辦假投資詐欺案，發現有詐團與地政士合作，慫恿至少3名被害人抵押房產，將錢投到股票，實際上卻是詐騙，被害金額達2200萬元；犯嫌周姓男子擔任掮客角色，大膽陪同受害人前往郵局領錢，從中抽取高額佣金，不法所得280萬元。警方今年發動3波搜索行動，查獲周等25人，其中包含3名陳姓、何姓、莊姓地政士，全案依洗錢、詐欺等罪移送法辦。

中打分析「165反詐騙資料庫」，發現多名被害人遭假投資詐騙，詐團設立境外機房，在臉書等網路社群投放股票假投資訊息，吸引被害人加入Line群；進群之後，詐團開始鼓吹投資，並對被害人進行「身家調查」，先是了解其名下有何不動產、動產，掌握被害人擁有多少資金，再配合地政士、金主，慫恿被害人貸款加碼投資。

警方查出至少有3名被害人，其中1名廖姓民眾，經詐團知道他在台中西屯有房產，由地政士及金主鼓吹他貸款1千萬，再由周姓掮客（33歲）陪同到郵局領款；台南吳姓女子遭相同手法被騙500萬元、苗栗王姓民眾遭詐700萬元，3名被害人財損2200萬元，周姓掮客從中抽佣280萬元「服務費」。

專案小組掌握相關事證，報請苗栗地檢署指揮偵辦，並於今年1月、4月、8月，於苗栗、台南、台中等多地展開3波搜索行動，陸續將收水車手、貸款掮客、金主及地政士等25人查緝到案，警詢後依刑法詐欺、洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌移送偵辦，其中周男因犯罪事證明確，一審判刑4年10月，其餘人於檢方複訊後2至3萬元不等金額交保。

刑事警察局呼籲，民眾應慎選合法投資管道，切勿輕信來源不明的投資平台及「高獲利、快速回本、穩賺不賠」等話術，將自身房產抵押借款投資，造成身陷鉅額負債窘境。如果有疑慮應立即撥打 165 反詐騙諮詢專線進行查證，刑事警察局將全力打擊詐欺集團，確保民眾財產安全。

09/21 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

歷史經驗顯示，美國聯準會(Fed)啟動預防性降息後美股後市偏多，投信法人表示，隨借貸成本降低、有利企業獲利提升，帶動全球資產風險偏好回升，建議可聚焦成長題材布局，掌握後市投資契機。

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

