政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文驚「你頭髮怎白成這樣」　謝志偉：不能讓人說我和秘書有染

▲▼謝志偉分享一段為何自己堅持不染頭髮的故事。（圖／謝志偉臉書）

▲謝志偉分享一段為何自己堅持不染頭髮的故事。（圖／謝志偉臉書）

記者陶本和／台北報導

候任駐歐盟兼駐比利時代表處代表謝志偉21日分享，前總統蔡英文一看到他的第一句話，是驚訝地說「你頭髮怎麼白成這樣？」他則分享一段為何自己堅持不染頭髮的「不正經」理由，是因他看到辦公室秘書有染頭髮，「我不能讓別人有機會掐頭去尾、斷章取義地說，我和我的秘書都有染」。

謝志偉透過社群媒體分享，蔡英文看到他時的第一句話，就有點驚訝地問：「你頭髮怎麼白成這樣？」他則說，頭髮早已灰白，只是這次剃得短，看起來幾乎全白了。

謝志偉說，其實也許蔡英文要說的是，「你怎麼變得這麼蒼老？」他想起，2016年銜蔡英文之命二度駐德後，沒兩年，原本是滿頭的黑社會就已全面轉為灰色地帶。當時，他還開玩笑地對年輕同仁說，「相信我，認知戰的灰色地帶真的就是從腦袋開始的」。

謝志偉表示，其時有一陣子，老婆三不五時就會問他要不要染個髪，看起來會比較有精神，但至今不為所動，一來覺得，別人染髪可能看起來會比較年輕，可是他不認為，他染了會有這種效果；再來，若有效果，那為了維持效果，就得每隔一陣子都要染，他知道，他也不會有這個時間。

謝志偉說，後來，問他為什麼不染個髮的人越來越多，都問得很正經，但他不曾動搖。久了，最後還掰出個很不正經的理由，「我不染髮，因為人言可畏。」

謝志偉會跟對方說，有一次，出門時，終於答應老婆，下班回家後，就讓她幫染頭髮。進了辦公室，也許是因爲下了決心要染髮了，經過兩位坐在桌前，低著頭工作的祕書時，竟然注意到滿頭烏亮的髮際線下都有些許灰白，當即靈機一動，心裡有了領悟。

謝志偉表示，一回到家，老婆指著整盤一應俱全的染髪道具說，先吃飯，然後再染。他立刻說，「不染了。」他便把發現辦公室兩個袐書都有染髪的事告訴老婆，「既然她們染了，我就不能染。」

對於老婆的疑惑，謝志偉說，他心平氣和地說，「我不能讓別人有機會掐頭去尾、斷章取義地說，我和我的秘書都有染」。

謝志偉表示，24小時過去了，老K仍未能對老共「中華人民共和國繼承了中華民國而擁有台灣」的宣示表態，也許他們每位有志競選黨主席的候選人都應對此表態。這跟他這個即將赴任歐盟的人有何關聯？有啊！因為這不是內部的政黨競爭，而是嚴重地涉及國安問題。

謝志偉表示，因為他們跟以武力具體威脅台灣的老共是否有染一事，早已因其全黨上下頻頻訪中而啟人疑竇：有染的「染」會不會是中共意圖強烈「染指」台灣的「染」？

關鍵字：

蔡英文駐歐盟代表染髮台灣政治國安謝志偉

