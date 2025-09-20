　
國際

特斯拉撞樹起火！　「車門打不開」德國駕駛、2童活活燒死

▲▼ 特斯拉車門把手,隱藏式把手。（圖／VCG）

▲ 特斯拉車門把手。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

德國7日發生一起嚴重車禍，一輛特斯拉電動車撞樹後起火燃燒，救援人員趕抵後，因特斯拉電子車門系統失靈，無法順利開啟車門救人，導致車上一名43歲男性駕駛及2名9歲兒童活活燒死，另一名9歲孩童則設法逃出，以直升機緊急送醫。

綜合當地《魯爾新聞》等外媒，在事故現場對面經營油漆店的目擊者耶德熱耶夫斯基（Roman Jedrzejewski）哽咽說道，「我提著滅火器衝過去，但沒有用」，「我想救人，我試圖打開車門，但打不開。當時火勢已經很猛烈，但車子右側還算相對完好」，「可惡，我沒能幫上忙。」

特斯拉車款採用電子車門設計，需按壓按鈕而非拉動把手才能開啟，車門把手還可收縮隱藏。但當車輛發生撞擊時，電力系統可能故障，導致電子鎖完全失效。儘管車內有手動開門裝置，但就算駕駛知道如何使用，孩童可能無法操作。

德國「全德汽車俱樂部」（ADAC）去年4月便曾警告，隱藏式車門把手可能存在安全風險。加拿大多倫多去年也曾發生4名友人因特斯拉撞車起火後無法開門逃生，全數葬身火海的悲劇。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）上周也宣布，獲報電子門把手可能故障後，已針對約17.4萬輛2021年款特斯拉Model Y展開調查。

09/19 全台詐欺最新數據

454 2 1145 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

胡金龍澄清湖最終戰　統一獅獻6徽章與《胡金龍傳》致敬生涯

花蓮市垃圾場沼氣外洩自燃！火勢2小時撲滅悶燒　水車待命監控

中國7月大幅減持美債　持倉規模創16年新低

直擊／玉女掌門人開唱「黑衣人突闖入鬧場」　還衝上台脫褲...全場驚叫

屏東偽出國景觀餐廳！峇里島茅草屋賞蓮花、享用活蝦料理

快訊／16:51規模4.9地震　中南部有感「最大震度2級」

快訊／北市火警39歲男子行動不便受困！外傭祈禱急哭　命危搶救中

1公斤炒沙公、膏蟹粉絲煲端上桌　朧粵秋蟹菜色10/1開始供應

英HIV男「4年約炮400男」故意傳播愛滋！　警急尋318名受害者

【很皮喔】邊荷律敬禮提早抬頭跟粉絲互動！秒被丹妃壓腦袋XD

