台電嘉義區處節能座談會　協助企業提升能源效率

▲▼ 台電嘉義區處邀請大用戶參加深度節能座談會 。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

節約能源為邁向淨零和能源轉型的首要能源，台電嘉義區處為響應政府深度節能計畫並強化電力需求管理，18日舉辦114年第2次大用戶座談會，邀請近80位高壓以上公民營企業、機關代表與會，會中除向用戶推廣深度節能及移轉夜尖峰用電，更特邀台灣綠色生產力基金會及工業技術研究院講師，針對政府補助方案｢節能績效保證專案示範推廣補助專案｣及｢動力與公用設備補助｣做說明，期望能邀請用戶參與深度節能提升能源效率，並促進永續發展提升ESG競爭力。

嘉義區處表示，最好的能源就是節約能源，為鼓勵民間企業作伙深度節能，台電提供用戶免費的節能診斷服務，從節能訪視「廣度服務」，發掘具節電潛力的用戶，再進一步提供節能診斷「深度服務」，從空調、空壓及照明等耗電設備著手，透過專業分析找出問題點，再提供用戶節能建議，例如購置高效率設備、操作調整、運轉最佳化及增設變頻器等方式，幫助用戶減少能源消耗。

此外，因應國際淨零碳排趨勢，會中特別推廣台電公司從6月1日起販售至年底的RE30電力商品，為協助出口企業達成RE目標，取得國際供應鏈門票，扮演挹注綠電市場的角色，實務上以用戶每月用電計算，優先轉供民間的綠電，剩餘未達到用電量30%的部分才由RE30商品補足。如以企業購入一年共100萬度(含30萬度綠電)RE30商品為例，當用戶一個月用電10萬度並透過民間轉供1萬度綠電，則台電將補充剩餘2萬度，協助企業達成30%使用再生能源的目標。

大用戶座談會為用戶提供一個互動交流的管道，透過和用戶面對面直接說明，期使用戶對新能源政策有更多認識與理解，嘉義區處還提供專業的「桌邊服務」，由服務專員針對用戶的產業特性、用電行為、主要用電設備等資訊，一對一客製化提供移轉建議，輔導用戶從中找到合適的用電方式，並搭配需量反應措施，將抑低用電成果轉換成電費回饋，用戶不僅能節省電費支出，也為節能減碳貢獻一份力量。