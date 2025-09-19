　
    • 　
>
路透：川普情報顧問與台灣駐美代表俞大㵢密會

▲▼副總統賴清德銜總統之命，將出訪南美友邦巴拉圭新任總統貝尼亞就職典禮。8/2府方由外交部次長俞大㵢、發言人林聿禪、總統府副秘書長黃重諺召開記者會說明出訪行程規劃。（圖／記者湯興漢攝）

▲駐美代表俞大㵢。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國總統川普今年1月展開第二任期後，台灣駐美代表俞大㵢本月初在華盛頓，與美國總統情報諮詢委員會（PIAB）部分成員進行了一場低調會談。據消息人士透露，這次交流是川普第二任期台美高層互動中罕見的敏感事件，顯示PIAB在白宮決策圈逐漸崛起。

據《路透社》報導，這場會面並非官方舉辦，而是一場由共同友人安排的非正式討論。白宮官員強調，僅是PIAB部分成員與外國外交官的私人交流。然而，國安圈人士向路透社表示，隨著川普政府大規模撤換國安官員，這個原本低調的委員會如今在白宮內部逐步取得影響力，成為川普身邊重要建言者。

PIAB主席努尼斯（Devin Nunes）與川普私交甚篤，他過去曾任國會議員，目前領導川普媒體暨科技集團，旗下經營Truth Social社群平台。其他參與會議的成員還包括前國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）及現任國家情報副主任艾瑪莉莉絲‧福克斯（Amaryllis Fox）。知名學者戴希（Michael Desch）指出，這一屆PIAB成員專業且活躍，遠勝川普首任期時的低調表現。

目前尚未確定會談具體內容及全部出席人員，但消息來源確認歐布萊恩和努尼斯都在場。台灣外交部及相關美方單位未對此發表評論。

川普政府近期大幅調整國安架構，國安會與情報單位高層頻繁遭撤換，反觀PIAB則開始定期運作，並在白宮增加存在感。部分被裁撤的國安會幕僚甚至接獲加入PIAB的邀約。儘管如此，有官員提醒，PIAB成員多為志工且分布各地，未必能深度參與細緻國安決策。

PIAB由總統任命、成員具安全許可，屬白宮正式組織。川普本屆上任前即提早敲定主席，並於2月增補多名新成員，展現對該委員會的重視。台美互動在中國敏感壓力下格外低調，而川普與中國國家主席習近平預計本週通話，討論TikTok美國控股案等議題，後續發展備受關注。

09/18 全台詐欺最新數據

俞大㵢：台願買美武器、LNG與農產品

俞大㵢：台願買美武器、LNG與農產品

我國駐美代表俞大㵢23日接受福斯新聞「Special Report」訪問時表示，台灣願意向美國公司購買更多武器、液化天然氣（LNG）及農產品，以減少與美國之間的730億美元貿易逆差。

美國友台派再+1！前國安顧問回鍋白宮

美國友台派再+1！前國安顧問回鍋白宮

韓國瑜稱預算不夠還送禮　駐美代表秒變臉

韓國瑜稱預算不夠還送禮　駐美代表秒變臉

川普就職　韓國瑜領隊8人觀禮

川普就職　韓國瑜領隊8人觀禮

歐布萊恩替賴轉交賀函：川普收到很高興

歐布萊恩替賴轉交賀函：川普收到很高興

關鍵字：

美台互動俞大㵢PIAB白宮委員會國安政策

讀者迴響

